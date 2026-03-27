Gobierno dispuso suba en combustibles del 7% a partir del próximo miércoles 1º de abril

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Los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, dieron una conferencia de prensa conjunta en la tarde de este viernes 27. Allí, anunciaron una suba del 7% en el precio de los combustibles a partir de este miércoles 1º de abril tanto para el gasoil, el supergás y la nafta.

“Nos mantenemos en la metodología, pasamos a una fijación mensual, seguiremos monitoreando diariamente y hora a hora como desde el 28 de febrero”, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, expresó Cardona.

“Lo vamos a mantener todo el tiempo que el escenario internacional se mantenga en escenario de excepcionalidad”, acotó Oddone. En esta línea, el Ejecutivo puede decidir si se requiere una nueva revisión o si el escenario internacional “se estabilizó”, lo que implicaría volver a la bimensualidad en el precio de los combustibles.

Consultado respecto a qué costo implica esta medida, el ministro de Economía indicó que está “en el orden de los US$ 30 millones” por mes. “Es una estimación grosera, no es un cálculo tan sencillo”, aclaró.

De esta forma, el precio de la nafta súper desde el 1º de abril será de $ 82,27 (un aumento de $ 5,39), y el del gasoil 50S será de $ 50,63 (un aumento de $ 3,31), indicó el gobierno a través de un comunicado conjunto de ambas carteras. El supergás, en tanto, quedará en $ 94,65 (un aumento de $ 6,19).

Estos precios se ubican “sustancialmente por debajo del aumento verificado en los precios de paridad de importación”, indica dicho documento, que detalla que, de haber seguido el PPI, las subas hubieran superado el 30% o incluso el 60% en el caso del gasoil.

“No tenemos un evento de este tipo desde los noventa; estamos ante un evento de características que no tienen nada que ver, incluso con lo que ocurrió en 2022 con Ucrania. Tiene un fenómeno extraordinario”, subrayó el titular del MEF. Por su parte, la jerarca del MIEM resaltó que la Agencia Internacional de Energía catalogó a la situación internacional actual como “la mayor interrupción de suministro de crudo desde 1973” y “la mayor amenaza a la seguridad energética de la historia”.

De esta manera, el gobierno también implementó una serie de medidas para “amortiguar” la suba de los combustibles.

A continuación, la conferencia de prensa de Oddone y Cardona:

El documento publicado por los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria:

Ajuste Del Precio de Los Combustibles (03-27) by Montevideo Portal

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