“Hora a hora”: gobierno evalúa situación de combustibles y adelanta “decisión”

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Los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, indicaron que están estudiando la situación del precio de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente. En tal sentido, no descartaron la posibilidad de realizar modificaciones e incluso ajustar el precio al alza.

En conferencia de prensa desde Mercedes, Soriano, Oddone recordó que la actual administración fijó ajustes bimestrales de los precios de los combustibles, a diferencia del gobierno anterior, que los actualizaba mes a mes. “Eso supone que deberían aumentar a fines de mayo, pero la regla que el gobierno [determinó] establece que, ante circunstancias excepcionales, puede haber alteraciones que se aparten de la regla como está establecida. Solamente les digo que si hoy siguiéramos PPI el precio de la nafta tendría que ser un aumento de más del 15% y el precio del gasoil tendría que estar en torno al 40%”, expresó el secretario de Estado, en referencia al precio de paridad de importación.

En esta línea, el jerarca aseguró que “en las próximas horas” el Ejecutivo va a “tomar decisiones”.

“¿Estamos en la facultad de modificar los precios de los combustibles antes del 30 de abril? Sí, lo estamos estudiando”, subrayó Oddone.

Según expresó, esa decisión será “en función de mantener un equilibrio” entre dos factores: el primero es que “no se puede desconocer” que el precio del petróleo “se disparó” como consecuencia del conflicto internacional; el segundo es que el gobierno no puede “trasladarle todo lo que ocurre en el mercado internacional a la realidad uruguaya”.

Por su parte, Cardona aseguró que se está monitoreando “hora a hora” la situación. “En el día de hoy, en tres horas, varió tres veces el precio”, dijo en rueda de prensa este miércoles, consignada por Subrayado (Canal 10).

La ministra de Industria aseguró que hoy hubo una reunión con el MEF, con el presidente de la República y con la secretaría de Presidencia para y sostuvo que se va a “tomar alguna decisión respecto a eso”. Consultada respecto a si el gobierno piensa adelantar una suba de los precios, Cardona repitió que se “va a tomar una decisión respecto a eso”.

“Hoy tuvimos la primera reunión de este tema, ya con los informes del MEF, MIEM y Ancap. Lo comentaremos cuando tomemos una decisión”, sentenció.

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