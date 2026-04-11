Funcionarios tercerizados del Mides anuncian paro y más medidas ante adeudo de salarios

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Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) emitieron un comunicado en la tarde de este sábado 11 de abril en respuesta a la “persistencia del problema estructural” vinculado al no pago de sus salarios por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con las que trabaja.

De tal manera, el gremio resolvió un conjunto de medidas sindicales que comienzan con el “corte de comunicación oficial” con el ministerio “en todos los lugares” donde se cuenta con núcleos sindicales. Esto se realiza “como forma de solidaridad” hacia aquellos trabajadores que “continúan sin cobrar” e irá “hasta que el último de ellos se encuentre al día”, indica el texto difundido. Diego Andrada, secretario de Tercerizados del gremio, señaló a Montevideo Portal que son “alrededor de cuatro o cinco” OSC que adeudan el pago de salarios, lo que afecta en total a más de mil trabajadores.

Dicha medida incluye, a su vez, que la Secretaría de Estado comunique al sindicato su decisión respecto del proyecto de fideicomiso que había propuesto el sindicato, añade el comunicado. “Sería algo que asegure pagar el salario más allá de si la organización está al día o no”, explicó Andrada.

A su vez, realizarán una conferencia de prensa el próximo jueves 16 de abril y un paro de 24 horas al día siguiente. En esa jornada se concentrarán frente al Mides al mediodía, y luego se movilizarán hacia el Ministerio de Economía y Finanzas. “No solo es responsabilidad del Mides, sino que sería una decisión del Ministerio de Economía”, apuntó el dirigente sindical.

“Desde Sutiga entendemos que el camino es la presupuestación de nuestro sector”, enfatiza el comunicado.

Esto se da debido a que se cumplió un año de conflicto con la administración del presidente Yamandú Orsi y que “ni siquiera se mencionó” la situación de los trabajadores tercerizados en la conferencia que el mandatario y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, brindaron el pasado martes 7, “ni mucho menos soluciones para evitar que esto vuelva a ocurrir”, cuestionaron los funcionarios.

En esta línea, aseguraron que “no solo hay organizaciones que administran pésimamente los fondos estatales”, sino que además “incurren en constante persecución sindical”. Según denuncia Sutiga, las OSC “colocan funcionarios a dedo con el aval del ministerio para continuar con la explotación”.

“Trabajar con los más necesitados no puede ni debe ser un negocio; por eso es importante la destercerización. Pelearemos hasta tener asegurados nuestros salarios, de una vez y para siempre”, finaliza el comunicado del Sutiga.

En marzo, los funcionarios tercerizados se movilizaron frente al Mides y pactaron una reunión con Civila por este reclamo. Luego de ese encuentro, el jerarca se comprometió a pagar lo debido, pero admitió que no puede asegurarlo por trabas administrativas.

A fines de enero, el sindicato había denunciado atrasos en el pago de sueldos, salario vacacional, aguinaldo y “otras liquidaciones”.

Asimismo, los funcionarios ya habían reclamado que el anuncio realizado por la cartera el pasado 3 de diciembre “como una solución definitiva hasta ahora no lo ha sido”; ahora critican que, lejos de resolver el problema, el instrumento “ha terminado bloqueando las partidas salariales” en el Tribunal de Cuentas. El préstamo “no está concebido para operaciones de esta magnitud”, por lo que “muchas OSC enfrentan serias dificultades” para acceder a él, señalaron. “Queda claro que esta no es una solución definitiva”, increparon los trabajadores tercerizados.

A su vez, a principios de marzo los trabajadores del área de atención en violencia basada en género del Sutiga también denunciaron atrasos en el pago de sus salarios y se declararon en conflicto ante la situación.

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