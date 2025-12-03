Mides anunció línea de crédito para pagar atrasos de salarios a funcionarios tercerizados

Política

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció una “innovadora herramienta” para “abordar los problemas estructurales que desde hace años ocasionan atrasos en pagos de salarios” a sus funcionarios tercerizados.

La cartera, en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), abrirá una línea de crédito en República Microfinanzas para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) “puedan garantizar el pago de salarios en dichas circunstancias”, según anunció este miércoles el titular del Mides, Gonzalo Civila, en conferencia de prensa.

“La solución responde a un problema estructural asociado a dificultades en las instancias de rendición de cuentas por parte de las OSC y dilaciones en los procesos de la administración pública requeridos para asegurar el uso adecuado y transparente de los recursos”, indica un comunicado difundido por la Secretaría de Estado.

Los créditos priorizarán las “situaciones de mayor urgencia” y se darán “únicamente bajo instrucción” del ministerio. “El objetivo inmediato es impedir la interrupción en el flujo de recursos que permiten el pago a trabajadores y trabajadoras que son los principales damnificados de una situación que excede su responsabilidad”, añade el texto, al tiempo que detalla que será el Mides quien se haga cargo de los gastos por concepto de intereses asociados a los créditos a los que accederán las OSC.

Por otro lado, el convenio con ANDE incluye también una línea de capacitación por parte de la agencia, destinada a “fortalecer a las organizaciones en sus capacidades de gestión y prevenir situaciones futuras asociadas a incumplimientos y atrasos”.

“El ministerio mantiene diálogo permanente tanto con trabajadoras y trabajadores nucleados en Sutiga [Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines] como con las organizaciones con las que realiza convenios”, asegura el Mides.

Así, el Mides sostiene que realizará un seguimiento “a este y otros mecanismos” con el objetivo de que estas herramientas “agreguen valor a la política social y no sean instrumentos para la precarización del trabajo”, concluye el texto.

Visto bueno

De esta manera, el Sutiga vio como algo “muy positivo” este anuncio, ya que “empieza a destrabar el conflicto” que venía desde hace un tiempo al respecto. “Va a dar un alivio porque van a poder trabajar tranquilos sabiendo que, más allá de lo que pase con las OSC que el Mides quiera tercerizar, su salario va a estar a futuro”, dijo a Montevideo Portal Diego Andrada, secretario de Tercerizados del gremio.

El sindicalista indicó que aún hay trabajadores con atrasos en el pago de sus salarios, “algunos con tres meses”.

Los trabajadores mantuvieron una reunión en la tarde de este miércoles con el sindicato, previo a la conferencia de prensa, en la que se les informó que la semana que viene se comenzaría a ejecutar este nuevo instrumento. “También estamos muy atentos a que la plata baje y se ejecute”, puntualizó.

Consultado respecto a si este anuncio hace que se levanten las medidas sindicales, Andrada replicó que eso se hará “de a poco”. “Nuestra postura es que no levantamos medidas ante anuncios, sino que las levantamos en cuanto está la plata en el bolsillo de las personas”, manifestó y añadió que esto se hace “por respeto a los compañeros que hacen asambleas”, además de que tampoco les gusta tomar estas medidas “porque afectan los dispositivos del Mides y a la población” con la que trabajan.

