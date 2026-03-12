Tras movilización frente al Mides, funcionarios tercerizados se reunirán con Civila

Política

Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) concentraron frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la tarde del miércoles 11 de marzo “en reclamo del cobro inmediato de los salarios adeudados”.

Luego de esta instancia, los funcionarios tercerizados del Mides definieron una asamblea para el próximo miércoles 18 de marzo. A su vez, en medio de la movilización del miércoles, concretaron una reunión con el titular del ministerio, Gonzalo Civila, y un equipo de directores de la cartera, que se llevará a cabo el próximo viernes 20.

“Ahí pretendemos que nos dé una solución definitiva”, dijo a Montevideo Portal el secretario de Tercerizados del gremio, Diego Andrada.

Según añadió, en la asamblea del miércoles se prevé evaluar “cómo está el tema de atrasos”, así como también “definir qué se le va a pedir” al ministro de Desarrollo Social.

Mientras tanto, se resolvió mantener “algunas medidas” sindicales “en algunos núcleos y dispositivos”, indicó el dirigente, a lo que se le sumarán otras nuevas que serán definidas en la asamblea. Estas incluyen cancelar la atención al público en algunos centros, no pasar lista de asistencia de los participantes, suspender nuevos ingresos a los refugios “de forma indefinida” o no aceptar cupos ni derivaciones, entre otras.

Por otro lado, el gremio compartió una publicación en Instagram en la que se dieron más detalles acerca de la movilización pautada para ayer miércoles. “En esta administración es la tercera vez que estamos envueltos en esta situación”, que implica que los trabajadores tercerizados —para refugios nocturnos, centros de cuidados o de violencia basada en género— no perciben su salario, dijo Agustina Capelli, miembro del sindicato.

“El día de hoy, hay más de 10 organizaciones que no están pudiendo efectuar el pago de los salarios. Esto estaría afectando a más de mil trabajadoras y trabajadores”, puntualizó la integrante de la comisión de Tercerizados.

En tal sentido, y como en ocasiones anteriores, Capelli afirmó que esta realidad responde a “un problema estructural” de la tercerización en sí misma y reclamó que los trabajadores quieren cobrar sus salarios: “No solicitamos nada excepcional”, reivindicó.

“Para que una política pública sea efectiva, de calidad y se corresponda al brindarle la efectividad de los derechos y la dignidad a las personas que transitan el proceso de vulneración social, tiene que garantizar el salario de les trabajadores, así como también otro montón de cosas (garantizar los insumos, acceso digno, etc.)”, expresó Capelli.

