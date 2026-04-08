Política

Civila sobre las críticas en el FA a su gestión: “Hay salidas que uno no entiende mucho”

Montevideo Portal

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, brindó una entrevista este martes luego de la presentación de la nueva estrategia para atender el problema de las personas en situación de calle y de las críticas que recibió por parte de actores del Frente Amplio y de la oposición sobre su gestión al frente de la cartera.

El gobierno presentó el plan en la Torre Ejecutiva en medio de cuestionamientos al jerarca del Mides por la situación de indigencia en el país: la oposición lo convocó a concurrir el próximo 14 de abril a la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados y dirigentes oficialistas como Rafael Michelini hablaron de una falta de acción en el tema.

En este contexto, Civila dijo que “hay comentarios que van acompañados de una preocupación e incluso de propuestas” para revertir la situación. “Yo soy el primero que me critico; la realidad siempre nos exige muchísimo más”, señaló el ministro en una entrevista en el programa Lado B (TV Ciudad).

“Que un compañero de izquierda diga que este es un problema grave a mí me parece totalmente razonable porque nos tiene que doler y movilizar. Después, hay salidas o tonos que a veces uno no entiende mucho. También hay que suspender un poquito; si me dedico a eso, no me puedo dedicar a esto. La energía no te da”, agregó.

Consultado sobre si identificó “mala intención” en algunos de los comentarios realizados públicamente por actores del Frente Amplio, el jerarca respondió: “No voy a juzgar porque no creo que aporte. Estos son temas en los que a veces se puede prestar para cierto oportunismo o manejos efectistas, y yo en eso no quiero entrar”.

Por otra parte, fue consultado por las declaraciones del exministro de Desarrollo Social y actual senador nacionalista, Martín Lema, quien criticó que únicamente el presidente Yamandú Orsi y Civila hayan encabezado la conferencia de prensa y que no hayan estado las demás autoridades competentes.

Sobre eso, el líder del Mides dijo: “A mí me sorprende que nunca haya estado un presidente de la República sentado en una mesa diciendo: ‘Tenemos una estrategia para abordar la situación de calle’. Algunos dicen que al presidente no le conviene hacer eso, y el presidente puso la cara, estuvo ahí y para mí eso tiene un enorme valor”.

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