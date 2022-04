Policiales

Fiesta del no: acusado de violación se someterá a prueba de ADN de forma voluntaria

La mujer de 16 años que denunció haber sido víctima de una violación en una fiesta del Partido Nacional (PN) realizada el 1 de abril para celebrar la victoria del No en el referéndum declaró ante la Fiscalía de Delitos Sexuales que no consintió el vínculo sexual con ninguno de los hombres que señala como abusadores, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes del caso.

En primera instancia, la víctima, que estaba alcoholizada, informó que accedió a tener relaciones sexuales con dos varones en el baño. Cuando fue a salir, la tomaron por la fuerza varios varones y la violaron. Cuando pudo liberarse, se descompuso en lo que se presume que fue un ataque de epilepsia y luego fue trasladada por un móvil policial al Centro de Salud del Cerro, donde un médico constató que fue violada y denunció la situación.

La víctima dijo que se sintió forzada y en parte coaccionada a estar con ellos, dijo a El Observador la abogada Vanessa Casciano, quien junto a Joaquín Abal defienden a la mujer. Casciano señaló que su defendida “no estaba en condiciones de consentir”.

El abogado Joaquín Guadalupe, que defiende a dos involucrados en el caso, señaló a Montevideo Portal que “la víctima cambió el relato, había informado que tuvo sexo consentido con dos de los implicados”.

“Ahora atribuye el carácter de violación a estos dos también y es contradictoria en su declaración que había hecho frente a la policía”, agregó y comentó que la víctima había informado en primera instancia a sus amigas en la fiesta y luego por WhatsApp que “el sexo con estos dos fue consentido”.

La semana pasada Guadalupe y la abogada María Iglesias se presentaron como defensores de un joven que fue nombrado durante la declaración de la víctima semanas atrás, además se le dio acceso a la carpeta de investigación.

El abogado sostuvo que a su cliente “esto lo está afectando en su trabajo y lo están difamando en redes sociales”. “Él me dice que no tiene nada que ver”, acotó.

Examen forense y escrito a Fiscalía

El examen forense indicó que la adolescente presenta “heridas en forma de línea en caras externas y partes internas de ambas piernas”, informó el diario El País.

La defensa de uno de los implicados dijo a Montevideo Portal que además en ese informe técnico forense “a nivel genital no se encuentran lesiones vaginales ni tampoco anales”. Sin embargo, esto no significa que no haya existido violación.

Los abogados Guadalupe e Iglesias presentaron un escrito a Fiscalía de Delitos Sexuales poniendo a la fiscal del caso, Alicia Ghione, al tanto de la disposición de su defendido a someterse a prueba de ADN de forma voluntaria para cotejar con el encontrado en la víctima.

También se ofrecerá declaración voluntaria del defendido ante la fiscal porque “no tiene nada que ocultar”, informaron los abogados.

Por último, ofrecieron la declaración de “cinco testigos que contradecirán los dichos de la víctima”.

Guadalupe defiende a otro de los involucrados junto al abogado Javier Arocena, se trata de una de las personas que afirma tuvo sexo consentido con la denunciante, pero ella ahora sostiene que no hubo consentimiento.