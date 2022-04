Judiciales

Fiesta del PN: defensa de presunto implicado denunció que no pudo acceder a la carpeta

El abogado de uno de los presuntos implicados en la violación de una joven de 16 años durante una fiesta del Partido Nacional tras el triunfo en el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) denunció que el fiscal Federico Pión le negó el acceso a la carpeta de investigación, informó MVD Noticias (TV Ciudad) y confirmó Montevideo Portal.

La víctima, que estaba alcoholizada, accedió a tener relaciones sexuales con dos varones en el baño. Cuando fue a salir, la tomaron por la fuerza varios varones y la violaron. Cuando pudo liberarse, se descompuso en lo que se presume que fue un ataque de epilepsia y luego fue trasladada por un móvil policial al Centro de Salud del Cerro, donde un médico constató que fue violada y denunció la situación.

Entre los presuntamente implicados en el hecho está un varón que fue nombrado por la menor, informó el abogado defensor del joven, Joaquín Guadalupe.

Guadalupe dijo a Montevideo Portal que tiene conocimiento de que “la víctima lo nombra” a su cliente como “posible implicado, por más que dice que no se acuerda muy bien”. “Soy amigo de varios testigos que fueron a la fiesta y me contaron que a todos les preguntaron por mi cliente”, agregó.

El abogado explicó que, en función de eso, como su cliente le dijo que no tenía “nada que ver ni nada que ocultar” es que se designó voluntariamente la defensa ante Fiscalía para acceder a la carpeta investigativa y ver los elementos que hay. “A mi cliente esto lo está afectando en su trabajo y lo están difamando en redes sociales, y él me dice que no tiene nada que ver”, añadió.

Guadalupe expresó que cuando fue a Fiscalía, por instrucción del fiscal Pión, que subrogó a la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno Alicia Ghione, se le informó que como su representado no tiene el estatuto formal de imputado no podía designarse como defensor ni acceder a la carpeta. “Eso me pareció extraño porque el día anterior a varios testigos les habían preguntado por el nombre de mi cliente y tengo conocimiento de que en la denuncia la víctima lo nombra a él”, aseguró.

El abogado presentó un escrito ante una jueza de garantías “pidiendo que intime a la Fiscalía a que me permita designar como defensor y me dé acceso a la carpeta de investigación lo antes posible”. “La jueza hizo lugar y dio trámite a mi denuncia, y le dio vista a Fiscalía de mi escrito, ahora Fiscalía tiene un plazo de tres días para responder lo que considere”, aseguró Guadalupe.

La víctima, al igual que su madre, declararon la semana pasada acompañadas por la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía. La víctima es representada por sus abogados Joaquín Abal y Vanesa Casciano.

Posteriormente se le tomó declaración a testigos periféricos, al senador Sergio Delpino, propietario de la chacra donde se hizo el evento, quien aportó las cámaras y la investigación sigue su curso.

Según informó la fiscal Ghione a Montevideo Portal ,“no hay personas identificadas” por el momento. “Estamos recabando toda la información, la semana que viene veremos si podemos identificar a alguien”, aseguró. Ghione explicó que la joven contó con quiénes estaba durante la fiesta, pero “no dio nombres” de agresores.