Joven víctima de violación en festejo del Partido Nacional declaró ante la Fiscalía

Judiciales

La joven militante del Partido Nacional que denunció haber sido violada durante un evento de festejo en una chacra en el oeste de Montevideo, propiedad de un senador suplente nacionalista, por la victoria en el último referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) declaró el pasado miércoles ante la Fiscalía.

Fuentes de la Fiscalía informaron a Montevideo Portal que generalmente no se anuncia la hora en que la víctima presenta declaración porque podría generase una exposición que no es favorable. Según informó el diario El Observador, la menor de edad (16 años) logró identificar a “algunos” de los que protagonizaron el abuso, pero no logró reconocer a la totalidad.

El matutino informó que el fiscal del caso, Federico Pión, que está subrogando a la fiscal Alicia Ghione, “avanzará” este jueves en el caso debido a que ocho personas declararán ante él en calidad de testigos. En tanto, el senador suplente nacionalista Sergio Delpino declarará ante el magistrado en el correr de la semana.

La víctima, en presencia de su madre y sus abogados defensores, relató lo sucedido ante el fiscal. El magistrado cuenta, según El Observador, con las cámaras de videovigilancia aportadas por el legislador blanco, quien condenó el pasado martes “todo acto de violencia o abuso de cualquier índole” en un comunicado y se mostró "acongojado". En ese entonces, el integrante del PN comentó que el salón de fiestas cuenta con 30 años de historial sin incidentes de violencia o de otra índole.

La Diaria informó que una adolescente de 16 años, que estaba alcoholizada, accedió a tener relaciones sexuales con dos varones en el baño. Cuando fue a salir, la tomaron por la fuerza varios varones y la violaron. Cuando pudo liberarse, se descompuso en lo que se presume que fue un ataque de epilepsia y luego fue trasladada por un móvil policial al Centro de Salud del Cerro, donde un médico constató que fue violada y denunció la situación.

Los agresores no fueron identificados y se espera por el relevamiento de las cámaras de seguridad del salón y el testimonio de participantes de la fiesta. En el caso trabajan efectivos de la Zona Operacional 4 de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Unidad de Violencia Doméstica.