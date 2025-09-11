Fernando Pereira admitió que tributo a Temu incluido en presupuesto “es un impuesto nuevo”

Política

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, admitió este jueves que el gobierno creó un nuevo tributo al incluir el llamado “impuesto a Temu” en el proyecto de Ley de Presupuesto, que ingresó al Parlamento el pasado 31 de agosto.

La oposición ha sido crítica con el gobierno, asegurando que incumplió una promesa de campaña de no aplicar un aumento de impuestos. Sin embargo, desde el oficialismo aseguraban que no se trataba de un nuevo tributo.

No obstante, Fernando Pereira se sinceró y aseguró que sí se trata de un nuevo impuesto. “Hay un presupuesto que toma como base el presupuesto anterior, que fue el del carnaval electoral, y le suma US$ 140 millones y va a resumir un conjunto de temas que el presidente Yamandú Orsi denominó ‘la revolución de las cosas simples’. ¿Dónde está la mentira? Yo no la veo. Dijimos que no íbamos a generar nuevos impuestos, generamos uno que es el de Temu”, expresó el presidente de la coalición de izquierdas en rueda de prensa desde La Huella de Seregni.

Según añadió el exdirigente sindical, a este gravamen “lo defienden” las cámaras empresariales del comercio, las cámaras pequeñas vinculadas a dicha actividad y los trabajadores de la industria.

“Lo que pasa es que el Partido Nacional parece no escuchar a la sociedad civil. Parece que la única verdad la tienen ellos”, cuestionó Pereira.

“Entonces, ¿impuestos nuevos? Solo el de Temu. ¿Estamos de acuerdo en que Yamandú lo haya propuesto? Estamos totalmente de acuerdo porque hay un reclamo de recibo”, sentenció.

Finalmente, el presidente del FA afirmó que “tal vez haya que tomar otras medidas” que el partido oficialista “seguirá estudiando”.

Montevideo Portal