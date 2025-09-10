Política

Delgado afirmó que desde el FA lo que hacen es “atajarse” para “no hacer lo que dijeron”

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado habló en rueda de prensa en la jornada de este miércoles sobre cómo recibió este gobierno el Frente Amplio y señaló que desde el oficialismo “no saben lo que es tener viento de cola”.

En el marco del acto que se llevó a cabo en el monumento a Aparicio Saravia, en la intersección de la Avenida Millán y Luis Alberto de Herrera, donde el Partido Nacional homenajeó a Saravia al cumplirse 121 años de su fallecimiento, el exsenador se refirió a la actualidad del país y analizó que el país que dejó el “gobierno de coalición” es un “mejor país que el 2019”, por lo que ahora se “permite pensar en cosas para adelante”.

Delgado dijo que le “preocupa mucho” que hayan pasado “casi ocho” meses de gobierno y que “sigan hablando de cómo recibieron el gobierno, la herencia y el relato”. Además, agregó que desde el oficialismo “hablan de que tienen viento de cola”, pero “no saben lo que es tener viento de cola”, porque “viento de cola es haber tenido una pandemia”, donde por “dos años que paralizó el país”, o “haber tenido una sequía”.

El dirigente nacionalista aseguró que a “pesar de eso”, “nunca” utilizaron esas situaciones “desfavorables” para “justificar”. Sobre esto, dijo que “la más fácil es echar la culpa para atrás”, en referencia a que el FA “lo que hace” es “atajarse” para “no hacer lo que en realidad dijeron que iban a hacer”.

En referencia al “impuesto a Temu” y al aumento de impuestos, explicó que el Partido Nacional “fue muy claro” en que “no va a dejar al país sin presupuesto”, pero que “el tema es discutir qué presupuesto va a tener el Uruguay”, debido a que desde el PN anunciaron “en la campaña” que no iban a “aumentar impuestos y es lo que vamos a hacer en el Parlamento”, mencionó.

“No vale todo para ganar una elección”, ya que “la coherencia, la lealtad con la gente, la responsabilidad y decir la verdad genera confianza”, dijo Delgado.

“Ojalá el gobierno tenga la voluntad” de negociar el Presupuesto, sentenció.

