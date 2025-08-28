“Competencia desleal”: por qué cobrar un impuesto a Temu no es “injusto”, según Pereira

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este miércoles al artículo que incluirá el Ministerio de Economía y Finanzas en el proyecto de ley del Presupuesto para cobrar IVA a las compras que se realizan en plataformas online fuera de Estados Unidos, tales como Temu.

Si bien reconoció que “es verdad” que en campaña electoral la fuerza política “prometió” no subir o agregar impuestos, Pereira aseguró que el gravamen a Temu “es necesario” porque es por una “cuestión de competitividad”.

“Es competencia desleal: yo compro por una plataforma que no paga flete y no paga IVA, y si voy al barrio de Arenal Grande [barrio Reus] tengo que pagar IVA. Es una decisión bien tomada para proteger el empleo uruguayo”, afirmó en una entrevista en el programa Sin piedad (VTV).

Consultado sobre si considera que el IVA es un tributo “injusto”, Pereira respondió que “todos pueden considerar” que “el impuesto que pagan es injusto”. “Nosotros hemos construido justicia tributaria. No te olvides que en 2007 Uruguay tenía aportes directos de los sueldos como si todos tuvieran el mismo, y ahora paga más el que gana más”, señaló.

“El conjunto de reformas tributarias que hizo el contador Danilo Astori en el primer gobierno de Tabaré Vázquez implicó duplicar el presupuesto educativo y que generamos un gasto en salud como nunca antes. Entonces, no es que venimos de ser chicos en la reforma tributaria”, sumó.

Preguntado sobre la no discusión por parte del Poder Ejecutivo de la propuesta del Pit-Cnt de gravar al 1% de la población más rica, Pereira argumentó que el debate sobre los impuestos “lleva tiempo”. “¿Vos crees que una reforma tributaria es decir: ‘Voy a colocar este impuesto de esta manera y no voy a medir ningún impacto’?”, finalizó.

