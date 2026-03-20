Judiciales

Femicidio en Artigas: el imputado hizo un pedido especial a la Justicia, y fue complacido

Anoche, decenas de personas se concentraron frente a la sede judicial de la ciudad de Artigas, a la espera de la salida de R. A. DS. N., de 54 años, y asesino confeso de Silvia Moreira, su expareja, de 39 años.

Tal como informáramos, en la madrugada del 18 de marzo el sujeto irrumpió en la casa de la víctima, mientras ella y los dos hijos de ambos dormían. Allí, y con saña brutal, asesinó a Moreira a disparos y puñaladas. Luego, fue a una vivienda lindera, contó lo que había hecho y el vecino lo llevó en auto hasta la comisaría, donde confesó el femicidio.

Ayer, en la audiencia de formalización, la fiscal Beatriz González dispuso la imputación de R. A. DS. N. por un delito de femicidio especialmente agravado y dispuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso el calvario que la mujer había vivido en los últimos tiempos, debido a la agresiva insistencia del sujeto por reanudar la relación, algo a lo que ella se negaba.

También se estableció que la víctima estaba dormida en el momento del ataque, al igual que los niños de 11 y 7 años. Sin embargo, estos se despertaron durante el violento episodio y fueron testigos de lo sucedido.

Según informó Artigas Noticias, durante la audiencia el criminal formuló un pedido especial: dijo que quería cumplir la prisión preventiva en la ciudad de Artigas. Dijo que tiene otro hijo en el departamento y que cuenta “con muchos amigos” que podrían visitarlo durante su reclusión. La Justicia hizo lugar al pedido.

En cuanto a los dos niños antes mencionados, quedaron al cuidado de una hermana de la víctima.