“Un morochito”: femicida de Artigas relató “brusquedad policial” durante su detención

Policiales

En la tarde del miércoles, compareció ante la Justicia en audiencia de control el hombre de 54 años que esa madrugada asesinó a tiros y puñaladas a su compañera en Artigas.

Tal como informáramos, el hombre cometió el crimen mientras los hijos de ambos estaban en la finca. Posteriormente, fue hasta una comisaría, confesó y se entregó.

Según informó el medio local Clicregional, la Fiscalía prevé imputarlo por un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio.

Durante la audiencia se dispuso que, debido a que el indagado no cuenta con antecedentes penales, su identidad sea preservada y se lo identifique únicamente por sus iniciales, R. A. DS. N., y evitar, asimismo, la difusión de su imagen.

De acuerdo a lo referido en la audiencia, la hija de 10 años de la víctima declaró que el hombre ingresó a la vivienda sobre las 00:10. A su vez, vecinos manifestaron haberlo visto retirarse del lugar portando un rifle calibre .22 y varios cuchillos.

Como parte de la rutina de las audiencias de control judicial, el juez consultó al asesino confeso sobre las condiciones de detención y el trato recibido por parte de la Policía.

En ese sentido, el hombre dijo que no sufrió apremios físicos, pero se quejó de cierta “rudeza” de los agentes.

En su declaración, R. A. DS. N. afirmó que fue revisado de forma brusca. También relató que, tras solicitar agua a varios efectivos sin obtener respuesta, finalmente uno de ellos se avino a proporcionársela.

“Después que estaba allá adentro le solicité agua a cuatro policías y no me dieron, después de pasar las circunstancias y todo, un morochito fue, abrió una canilla, agarró una botella del piso nomás y dijo ‘ta, tomá’”.

Al ser consultado específicamente sobre si sufrió apremios físicos, respondió que no.

Superada la instancia de control, el juez dispuso para este jueves la audiencia de formalización, en la que se prevé la imputación del reo y las medidas cautelares a observar hasta que se sustancie el juicio.