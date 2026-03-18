Policiales

Artigas: una mujer fue asesinada a disparos y puñaladas delante de sus hijos

Una tragedia ocurrida durante la madrugada enluta este miércoles a la ciudad de Artigas.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:30 horas en una finca situada en la calle 1 del barrio Cerro Ejido, en el sur de la localidad.

Según informara el medio local Clicregional, Silvia Moreira, de 39 años fue asesinada por su compañero. La información primaria indica que el hombre asestó varias puñaladas a la víctima y luego la ultimó disparándole con un revólver calibre 22.

Tras perpetrar el feminicidio, el matador se presentó en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la seccional segunda, donde se entregó.

Una ambulancia de la mutualista local Comeri acudió a la escena del crimen, pero el personal médico no pudo hacer más que constatar el deceso de la mujer.

El asesinato fue cometido frente a los hijos de la pareja, dos niños pequeños que, de momento, quedaron al cuidado del INAU.

Personas cercanas a la familia mencionaron “problemas recurrentes” de violencia doméstica, aunque no existían denuncias al respecto.