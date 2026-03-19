Judiciales

Gritos y reclamos: así fue la salida del femicida de Silvia Moreira tras la audiencia

Montevideo Portal

Luego de que la Justicia imputara al hombre que asesinó a balazos a su expareja, Silvia Moreira, en Cerro Ejido (Artigas), el responsable salió de la sede judicial entre gritos y reclamos por justicia.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando el hombre de 54 años atacó a la mujer con disparos de arma de fuego y posteriormente la apuñaló en reiteradas ocasiones. Tras cometer el crimen, se presentó por sus propios medios en una seccional policial, donde confesó lo sucedido.

En las últimas horas, la Justicia dispuso su imputación por homicidio especialmente agravado con agravantes por femicidio y por haberse cometido en presencia de los hijos de ambos, uno de siete y otro de 11 años.

El imputado solicitó cumplir la detención en el departamento de Artigas. Al finalizar la audiencia de formalización, abandonó la sede judicial escoltado por efectivos policiales.

En el lugar se concentraron varias personas para reclamar justicia. Al momento en que el hombre salió de la sede, los presentes comenzaron a increparlo y a exigir una condena.

Por su parte, el hermano de la víctima expresó en diálogo con Subrayado (Canal 10): “Quiero que se haga justicia y que esto no vuelva a pasar más en Artigas”.

“Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto”, reconoció.

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