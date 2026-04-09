En vivo: Bordaberry interpela al ministro Carlos Negro por su gestión en seguridad pública

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La Cámara de Senadores recibirá en la jornada de este 9 de abril al ministro del Interior, Carlos Negro, quien será interpelado para brindar explicaciones sobre la gestión de la seguridad pública, el estado de las principales reformas anunciadas por la cartera y los resultados obtenidos hasta el momento.

El senador colorado Pedro Bordaberry estará a cargo de la interpelación al jerarca por el Plan Nacional de Seguridad que el Ministerio del Interior presentó a finales de marzo.

Semanas atrás, en diálogo con Montevideo Portal, Bordaberry afirmó que se debe “volver a darle a la Guardia Republicana mayor potencia y mayor respaldo”, así como “fortalecer las comisarías”. “Hay que fortalecer mucho más eso, entre otros motivos, porque si vos centralizás los recursos y esperás que ocurra el delito, estás yendo detrás del delito, si no, estás en el lugar”, dijo.

Seguí la interpelación en vivo:

Al comienzo de su oratoria, Negro recordó que se trata de la séptima comparecencia en el Parlamento desde que asumió en el cargo el 1º de marzo del año pasado. Incluso, mencionó que hace poco más de un mes estuvo en la Comisión Permanente, donde respondió “muchas de las cuestiones que hoy se plantean”.

Así, a lo largo de su discurso, el exfiscal de Homicidios repasó las líneas generales y los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Pública y, ante la consulta de Bordaberry acerca de una “base marxista”, remarcó que este documento “no tiene un sesgo ideológico”.

“El punto de partida del plan es claro y está expresado claramente en el diagnóstico que presentamos anteriormente. A partir de ello, el plan introdujo un criterio de priorización claro: no todos los delitos ni todas las violencias producen el mismo nivel de daño, ni siquiera se concentran del mismo modo en el territorio y no afectan igual a todas las poblaciones. Por esto nos exige respuestas diferenciadas”, manifestó el ministro del Interior.

A su vez, Negro repasó varios operativos e incautaciones realizados durante su primer año de gestión, y resaltó que los delitos en Uruguay bajaron un 5,3% en el período entre marzo de 2025 y febrero de 2026 respecto al 2024.

Entre los principales descensos se destacan las rapiñas, con una baja de 8,2%, y los hurtos, con un descenso del 8,8%. En la misma línea, el robo de vehículos se redujo 8,6%, mientras que las estafas y fraudes informáticos presentaron una caída del 15,7%, según detalló el secretario de Estado.

Ni en la sesión, ni en los datos enviados por el Ministerio del Interior a periodistas, fueron presentados los datos desagregados en los periodos correspondientes de enero a diciembre.

En tanto, ante la preocupación de Bordaberry de respaldar a la Policía, Negro subrayó que su gestión inició “con el compromiso de reforzar la fuerza policial efectiva dedicada a tareas operativas” al sumar 2.000 policías.

Según profundizó, al 1º de marzo de 2025 había 1.854 cargos vacantes de policías ejecutivos, de los cuales 1.037 corresponden a vacantes de ingreso y 817 a vacantes en grado de ascenso. “El INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] advirtió que en la pasada administración se había dispuesto la no provisión de 121 vacantes de operadores penitenciarios. Paralelamente, los diagnósticos realizados permitieron comprobar que —incluso jefaturas departamentales— un porcentaje significativo del personal ejecutivo estaba asignado a tareas ejecutivas. Todo eso contando con 1.300 vacantes sin llenar, es decir recursos asignados y no ejecutados”, aseveró.

En esta línea, Negro remarcó que hay un foco puesto en los nuevos ingresos a la fuerza policial, por lo que la actual administración aceleró los procesos de reclutamiento y de selección de funcionarios “a fin de minimizar el tiempo en que un puesto de trabajo permanece vacante”.

Al respecto, el ministro informó que ingresaron 705 nuevos policías ejecutivos durante 2025, y se prevé que entren otros 692 este año.

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