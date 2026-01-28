En vivo: Carlos Negro comparece ante la Comisión Permanente convocado por Pablo Abdala

Política

La Comisión Permanente del Parlamento recibe este mediodía al ministro del Interior, Carlos Negro, convocado por el diputado nacionalista Pablo Abdala.

El exviceministro de dicha cartera resolvió citar al actual jerarca para que se refiera a las cifras de delitos en el país durante el último año, el primero del actual gobierno del presidente Yamandú Orsi. El pasado lunes 26, el Ministerio del Interior dio a conocer los datos correspondientes al año pasado, que marcaron —entre otros factores— que hubo bajas en los homicidios, femicidios, rapiñas y delitos en general; no obstante, Abdala retrucó que las denuncias que se concretan “no representan más del 35% de los crímenes” que se cometen.

A su vez, Negro también será consultado por los avances de la cartera a lo largo del primer año de mandato del nuevo gobierno del Frente Amplio.

Al respecto, el Partido Nacional había enviado al ministro del Interior, en setiembre del año pasado, una carta sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública, espacio de diálogo interpartidario del que participó Cabildo Abierto, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Independiente.

En diálogo con Montevideo Portal, Abdala sintetizó que el gobierno tiene un “combo muy complicado en materia de definiciones políticas”, lo que impide “avizorar un planteo superador con relación a un tema desafiante” como es la seguridad pública.

“El ministro simplemente ha mantenido determinadas líneas de trabajo operativo de la Policía, pero hasta ahí ha llegado su actuación. Ha hecho insinuaciones o anuncios que no se han cumplido […] ni siquiera ha mandado el proyecto para la reforma penitenciaria; o sea, está todo en veremos. Con el propio Plan de Seguridad: se cumple un año de gobierno, lo anuncian para marzo, pero no hay el más mínimo indicio ni indicación de que efectivamente se vaya a presentar un plan. Voy a cuestionar el proceso de diálogo interpartidario y de intercambio que se dio con los sectores sociales y la academia, porque no ha conducido a nada”, enfatizó el diputado blanco.

En tanto, al ser consultado al respecto, Abdala aseguró que va “a mencionar” el siniestro de tránsito que protagonizó el ministro la semana pasada, ya que Negro “no se ha pronunciado hasta ahora”. “Es mi deber plantearlo”, manifestó, aunque aclaró que “no es un tema de pedido de renuncia”, sino que argumentará que el episodio afectó la “autoridad” del jerarca.

Fuentes parlamentarias explicaron a Montevideo Portal que el miembro convocante será el primero en hacer uso de la palabra y contará con 45 minutos (más 15, si fueran necesarios) para dar a conocer las preguntas para el equipo del Ministerio del Interior. Por su parte, Negro tendrá una hora para responder, y luego comenzará el debate con el uso de la palabra de los legisladores, quienes tendrán 15 minutos cada uno.

Se puede seguir la sesión en vivo a través del siguiente enlace:

