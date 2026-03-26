Gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública: sus ejes y puesta en marcha

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El gobierno presentó este jueves su tan esperado Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), documento anunciado desde que las actuales autoridades de gobierno estaban en campaña política y que pretende generar una “estrategia integral y sostenida” para “enfrentar uno de los principales problemas” del país.

“El Plan propone fortalecer las capacidades del Estado, mejorar la coordinación institucional y orientar la acción pública a partir de prioridades claras. Al mismo tiempo, busca construir una política pública de largo plazo, capaz de trascender gobiernos y ciclos electorales”, reza el documento.

Según se establece, se previó la articulación de capacidades de prevención, control, protección de víctimas, acceso a la justicia, investigación y sanción penal. “Su criterio de conducción es claro: coordinar mejor, intervenir donde más importa y sostener lo que funciona, corrigiendo a tiempo lo que no, con seguimiento periódico y rendición de cuentas”, indica el texto.

El Plan se organiza sobre esa base en siete ejes estratégicos “complementarios”, pero con “objetivos específicos que se refuerzan entre sí”.

Uno por uno

El primero de los ejes centrales del documento son los homicidios. Según el documento del Ministerio del Interior, se propone “concentrar capacidades donde el daño es mayor” y “proteger la vida en territorios de mayor vulnerabilidad”. También se pretende “reforzar” la capacidad investigativa y de judicialización “para cortar escaladas de violencia”. “En la práctica, este eje busca una respuesta más rápida, focalizada y efectiva frente a las dinámicas de mayor riesgo”, sentencia el Plan.

El segundo apunta contra la violencia de género contra niñas, niños y adolescentes a través de “prevención, protección y respuesta” para estas poblaciones “vulnerables”. En la práctica, apunta a que el Estado “llegue antes, proteja mejor y sostenga un acompañamiento real en los momentos de mayor vulnerabilidad”.

En tercer lugar, se busca un mayor control de armas de fuego y municiones al fortalecer la trazabilidad y mejorar la capacidad del Estado para “investigar y cortar flujos de tráfico”. “En la práctica, este eje busca reducir oportunidades materiales de violencia y elevar el control sobre circuitos críticos”, detalla la publicación.

El cuarto eje tiene como foco el narcotráfico y las “economías criminales”. “La apuesta combina control, inteligencia e investigación; cooperación internacional e interinstitucional; así como acciones que reduzcan reposición y capacidad de coordinación criminal”, señala el texto. En la práctica, el gobierno pretende que la intervención “no se limite a los síntomas más evidentes, sino que afecte las estructuras, la logística y el financiamiento de los grupos criminales organizados”.

El quinto eje abarca los ciberdelitos y fraudes informáticos bajo el entendido de que el Estado “llega tarde”, por lo que se propone reforzar la prevención y protección de usuarios. El foco también pasa por elevar las capacidades técnicas de investigación y persecución penal. “En la práctica, este eje apunta a que el Estado tenga presencia efectiva en el entorno digital, con respuesta rápida y capacidad de persecución criminal”, asegura el Plan Nacional.

El sexto eje se aboca al sistema de justicia criminal, concebido como “una cadena que debe funcionar de punta a punta”, desde una denuncia hasta la reintegración del criminal. Este eje busca “evitar la impunidad y la reincidencia”, “reducir ineficiencias” en tiempos y costos y “asegurar que los avances en seguridad no se diluyan por fragmentación o saturación del sistema”.

Por último, se apunta a un sistema de prevención del delito y la violencia para que “deje de ser genérica o episódica” y se convierta en “una capacidad instalada en territorio, articulada, evaluable y orientada a riesgos concretos”.

Del dicho al hecho

La implementación del PNSP se organiza en tres fases: corto, mediano y largo plazo. La primera de ellas se realizará entre este año y el próximo, con el foco puesto en “contener lo urgente”; la segunda, entre 2028 y 2031, con el objetivo de “recuperar el control y coordinar mejor”, y la tercera, entre 2032 y 2035, para “sostener resultados y prevenir”.

Cada uno de los siete ejes tiene un marco a seguir para cada una de las tres fases. Para los homicidios, por ejemplo, se prevé “contener la violencia letal en poblaciones y lugares críticos” a corto plazo, “mejorar la investigación y el esclarecimiento” de estos delitos a mediano y “sostener la baja y evitar nuevas escaladas” a largo plazo.

En este sentido, el documento, firmado por el ministro Carlos Negro, reconoce que la seguridad pública “exige liderazgo, acuerdos y continuidad”.

Todos juntos

“Este Plan ofrece un portafolio priorizado de acciones y un esquema de implementación para sostenerlo con coordinación, financiamiento, seguimiento y capacidad de corrección”, señala el texto.

En esta misma línea, se expresa que el PNSP “no pide adhesión ciega” ni “promete soluciones mágicas”. “Propone un rumbo, prioridades claras, una forma de conducción y un esquema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para hacer públicos los avances, corregir a tiempo y habilitar el control ciudadano”, detalla.

El “desafío”, reconoce el gobierno, es “sostener su implementación” y “ajustarlo” cuando la evidencia y la evolución de los problemas lo exijan, así como también “medirlo por sus resultados”.

“Esa es la condición para construir, entre gobiernos, agencias públicas y actores de la sociedad civil, una política de seguridad pública con continuidad democrática y capacidad de adaptación, a la altura del desafío que enfrenta Uruguay”, finaliza el resumen ejecutivo de la propuesta.

El Plan Nacional de Seguridad Pública puede leerse a continuación:

Plan Nacional de Seguridad Pública. by Montevideo Portal

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