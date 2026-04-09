Homicidios bajaron 6,7 % entre marzo de 2025 y febrero de 2026

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En el marco de la interpelación de este jueves al ministro del Interior, Carlos Negro, realizada por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, la cartera presentó los resultados y estadísticas del primer año de la gestión.

El ministerio hizo público los datos del primer año de gestión de Negro al frente del Ministerio del Interior, en el que el global de los delitos en Uruguay bajaron un 5,3% en el período entre marzo de 2025 y febrero de 2026 respecto al 2024.

Entre los principales descensos se destacan las rapiñas, con una baja de 8,2% y los hurtos con un descenso del 8,8%. En la misma línea, el robo de vehículos se redujo 8,6%, mientras que las estafas y fraudes informáticos presentaron una caída del 15,7%.

Por otro lado, la cartera anunció que los homicidios bajaron un 6,7% a nivel nacional, ya que pasaron de 390 a 364 casos. La caída en Montevideo fue de 14,5%. También se registró un fuerte descenso en los homicidios de mujeres por violencia basada en género, con una baja del 41,7%. Sin embargo, aumentaron los heridos por arma de fuego un 4,4% y la violencia doméstica aumentó 1,1%.

En cuanto a “delitos complejos”, las extorsiones cayeron un 15,5% y los secuestros 62,5%, mientras que el abigeato subió un 7,4%.

Con respecto al crimen organizado, durante el primer año de gestión de Carlos Negro, se realizaron más de 200 operaciones, junto con 2.200 allanamientos, lo que derivó en la condena de 2.700 personas y la desarticulación de 1.000 bocas de venta de drogas en todo el país. Además, en el interior se llevaron adelante 180 procedimientos vinculados a estas bandas criminales, con 700 personas formalizadas por la Justicia.

En materia de incautaciones, el informe destaca que se decomisaron más de 9.000 kilos de droga, con un valor estimado de $1.500 millones, cifra superior a la registrada el año anterior. A su vez, se incautaron 2.300 armas de fuego y 41.000 municiones.

Por otro lado, en la lucha contra el lavado de activos y el contrabando, las autoridades reportaron la incautación de 1.200 vehículos y el embargo de bienes por US$ 250 millones, mientras que en procedimientos por contrabando se realizaron más de 400 actuaciones, con mercadería incautada por un valor de $ 230 millones.

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