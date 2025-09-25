En menos de 24 horas se registraron cinco homicidios en tres departamentos de Uruguay

Policiales

En menos de 24 horas, cinco personas fueron asesinadas en Paysandú, Canelones y Montevideo. Las víctimas incluyen a un joven con antecedentes por narcotráfico, un hombre de 50 años con pasado vinculado al suministro de drogas, un adolescente de 15, y dos hermanos atacados a balazos en Casabó, además de un nuevo crimen en Cerro Norte.

El primero de estos casos sucedió a las 19:00 horas del pasado miércoles en la intersección de Joaquín Suárez y calle 42 Norte, en Paysandú. Según informó el medio local El Telégrafo, la Policía recibió un llamado al servicio 911 por tres detonaciones, aparentemente producidas en el marco de un enfrentamiento entre dos hombres.

Una vez que los oficiales llegaron al lugar, divisaron el cuerpo de uno de ellos tendido sobre el pavimento. El joven era residente de esa zona y tenía varios antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico.

El atacante ya habría sido identificado por parte de las autoridades. En el lugar se hizo presente el jefe de Policía, Alejandro Sánchez, y trabajó personal de Policía Científica para recabar información.

Pasadas las 20:30 horas del pasado miércoles en el cruce de las calles Colorado y Pando, en el barrio Reducto. Los efectivos policiales arribaron al lugar alertados por vecinos que escucharon varios disparos de arma de fuego.

Una vez dentro encontraron por lo menos diez cartuchos, una ventana rota producto del ataque, y, en una de las habitaciones, hallaron a un hombre de 50 años con varias heridas de bala.

Pocos minutos después, un médico constató el fallecimiento del adulto, que poseía un antecedente penal por suministro de estupefacientes en 2006. El caso pasó a estudio de la Fiscalía y el Departamento de Homicidios para esclarecer las circunstancias del hecho.

El tercero de los hechos ocurrió en un enfrentamiento a balazos en el balneario El Pinar. Como consecuencia, un adolescente de 15 años falleció y un joven de 21 resulto herido.

El tiroteo inició a las 23:00 horas en la zona de las calles San Marino y Artigas, al norte de la ruta Interbalnearia. Al lugar llegó un auto y los ocupantes comenzaron a disparar al adulto.

El joven iba armado y abrió fuego para contraatacar. Luego de eso, el vehículo huyó del lugar. El hombre resultó con varias heridas en el pecho, una pierna y un brazo.

Minutos más tarde, un llamado al 911 alertó sobre un adolescente con visibles heridas detrás de una parada de ómnibus en la Ruta Interbalnearia y Madrid. Cuando llegaron los efectivos, constataron su fallecimiento producto de un disparo en la cabeza.

Además, en el barrio Casabó dos hermanos de 26 y 33 años fueron baleados en la mañana de este jueves. Las dos víctimas estaban sobre la calle Pastor Earl Martín Smith entre Estados Unidos y Carlos María Ramírez. En ese momento, dos personas en una moto llegaron y les dispararon. En la escena se encontraron más de 10 vainas.

Los dos fueron trasladados a un centro asistencial luego de que el de 26 años recibiera un disparo en el abdomen y el de 33 en la ingle. El de 26 años falleció a las pocas horas de haber ingresado.

El último de los homicidios constatados ocurrió en Cerro Norte. Un hombre fue asesinado a tiros cerca de las 14 horas, en las calles Pasaje 51 y Haití.

