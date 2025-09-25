Policiales

Balearon y asesinaron a un hombre en Buceo; es el sexto homicidio de las últimas 24 horas

Montevideo Portal

Un hombre fue baleado mientras viajaba en su auto y asesinado este jueves 25 de setiembre en la zona del Buceo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

El hecho ocurrió entre las calles José Gestal y Rivera en la zona de atrás del Liceo 30. La víctima recibió un disparo en el tórax que, luego, los médicos constataron que le dio muerte.

La Policía entró en conocimiento del hecho tras varias llamadas al 911 realizadas por transeúntes que presenciaron los disparos al vehículo de la víctima: un automóvil Nissan de color negro.

El asesino está prófugo.

Montevideo Portal