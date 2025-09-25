Policiales

Ataque, persecución y fuga: un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en El Pinar

Un enfrentamiento a disparos ocurrido en la noche de este miércoles en el balneario El Pinar dejó como saldo un adolescente de 15 años fallecido y un joven de 21 años herido producto de varios impactos de bala.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, el hecho comenzó sobre las 23:00 horas en la zona de las calles San Marino y Artigas, al norte de la ruta Interbalnearia.

A ese lugar llegó un auto de alta gama y desde allí comenzaron a disparar al adulto, quien se encontraba junto a otras personas. El joven iba armado y abrió fuego para contraatacar. Luego de eso, el vehículo huyó del lugar.

El hombre resultó con varias heridas: en el pecho, en una pierna y en un brazo.

Unos minutos más tarde, un llamado al 911 alertó sobre un adolescente con visibles heridas detrás de una parada de ómnibus en la ruta Interbalnearia y Madrid. Cuando llegaron los efectivos, constataron su fallecimiento producto de un disparo en la cabeza.

Poco después, la Policía avistó el auto y junto a oficiales de la Guardia Republicana iniciaron su persecución. En la zona de Giannattasio y San Lucas, el auto se detuvo y su conductor se bajó, para finalmente fugarse por entre una zona de viviendas.

El auto presentaba varios impactos de bala y en el asiento trasero se encontraron manchas de sangre pertenecientes al joven asesinado. El caso pasó a manos de Fiscalía y el Departamento de Homicidios.