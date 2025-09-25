Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Policiales

Un hombre fue asesinado en Cerro Norte con un arma de fuego; Policía investiga el caso

El hecho ocurrió cerca de las 14 horas, en las calles Pasaje 51 y Haití. Efectivos se hicieron presentes en el lugar.

25.09.2025 15:00

Montevideo Portal

Un hombre fue asesinado a tiros este jueves en el barrio Cerro Norte, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a Montevideo Portal.

El hecho ocurrió cerca de las 14 horas, en las calles Pasaje 51 y Haití.

Policía ya se hizo presente en el lugar junto a la Guardia Republicana y se investiga el caso.

Se trata del quinto homicidio en las últimas 24 horas. Los otros ocurrieron en Casabó, Paysandú, El Pinar y Reducto.

