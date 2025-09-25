Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Policiales
Preocupante
Un hombre fue asesinado en Cerro Norte con un arma de fuego; Policía investiga el caso
El hecho ocurrió cerca de las 14 horas, en las calles Pasaje 51 y Haití. Efectivos se hicieron presentes en el lugar.
25.09.2025 15:00
Un hombre fue asesinado a tiros este jueves en el barrio
Cerro Norte, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes del
Ministerio del Interior a Montevideo Portal.
El hecho ocurrió cerca de las 14 horas, en las calles
Pasaje 51 y Haití.
Policía ya se hizo presente en el lugar junto a la Guardia
Republicana y se investiga el caso.
Se trata del quinto homicidio en las últimas 24 horas. Los
otros ocurrieron en Casabó, Paysandú, El Pinar y Reducto.
