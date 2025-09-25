Policiales

Uno en Montevideo, otro en Paysandú: dos hombres murieron a balazos en la pasada noche

Montevideo Portal

La Policía Nacional informó en las últimas horas que dos hombres fueron asesinados en la noche de este miércoles producto de ataques a balazos ocurridos en dos puntos diferentes del país; uno en Montevideo y el otro en Paysandú.

El primero de estos casos sucedió pasadas las 20:30 horas en el cruce de las calles Colorado y Pando, en el barrio Reducto. Los efectivos policiales arribaron al lugar alertados por vecinos que escucharon varios disparos de arma de fuego.

Según consignó Telemundo (Canal 12), una vez dentro encontraron por lo menos diez cartuchos, una ventana rota producto del ataque, y, en una de las habitaciones, hallaron a un hombre de 50 años con varias heridas de bala.

Pocos minutos después, un médico constató el fallecimiento del adulto, que poseía un antecedente penal por suministro de estupefacientes en 2006. El caso pasó a estudio de la Fiscalía y el Departamento de Homicidios para esclarecer las circunstancias del hecho.

El otro caso ocurrió a las 19:00 horas en la intersección de Joaquín Suárez y calle 42 Norte, en la capital sanducera. Según informó el medio local El Telégrafo, la Policía recibió un llamado al servicio 911 por tres detonaciones, aparentemente producidas en el marco de un enfrentamiento entre dos hombres.

Una vez que los oficiales se apersonaron en el lugar, divisaron el cuerpo de uno de ellos tendido sobre el pavimento. El joven era residente de esa zona y tenía varios antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico.

El atacante ya habría sido identificado por parte de las autoridades. En el lugar se hizo presente el jefe de Policía, Alejandro Sánchez, y trabajó personal de Policía Científica para recabar información.

