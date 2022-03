Edila denunció vandalismo y pidió al FA y al PIT-CNT hacerse “cargo de la manija que dan”

Política

La nacionalista Adriana Balcarcel denunció que prendieron fuego un cartel del no en la casa de una militante en La Teja.

La edila por el Partido Nacional (PN) Adriana Balcarcel denunció a través de su cuenta de Twitter vandalismo en la casa de una militante en La Teja.

“Prender fuego un cartel no te va a hacer ganar una elección. Solo muestra lo intolerante y desesperados que se encuentran”, expresó Balcarcel.

“Repudiamos totalmente este tipo de acciones en democracia. @Frente_Amplio, @PITCNT1 háganse cargo de la manija que dan”, aseguró la edila nacionalista.

Repudiamos totalmente este tipo de acciones en democracia.@Frente_Amplio @PITCNT1 háganse cargo de la manija que dan. pic.twitter.com/HuqZ7nEDxA — Adriana Balcarcel (@adribalcarcel) March 18, 2022

El pasado martes, el edil del Partido Nacional (Espacio 40) Rafael Seijas denunció a través de su cuenta de red social Twitter que fue, junto a otros militantes por el no, haber sido “víctima de otro acto de violencia e intolerancia de militantes del sí”.

“En la tarde de hoy fuimos víctima de otro acto de violencia e intolerancia de militantes del SI. Dos hombres insultaron a una compañera en la parada por identificarse con el NO, al defenderla fuimos insultados y amenazados. Pedimos al FA y a los sindicatos paren con la manija”, escribió Seijas, que compartió un video filmado desde arriba de un ómnibus Cutcsa, mientras un hombre hace ademanes desde una parada.

Además, el pasado fin de semana militantes nacionalistas denunciaron que fueron increpados por un vecino que entendía se tenían que retirar del barrio Cerro. “Acá el no nada, a volar de acá el Cerro, acá aguante el sí, el sí a derogar todo”, les decía esta persona a los militantes.

Sobre este caso, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, comentó que no justifican “bajo ningún concepto lo ocurrido en el Cerro, donde hubo un militante que de alguna manera ofendió a quienes estaban haciendo en todo su derecho la campaña del no. No tenemos una doble vara para medir, medimos con la misma vara”.

Charla entre Lacalle y Pereira

Según informó este viernes el diario El País, Pereira y el presidente Luis Lacalle Pou tuvieron una charla telefónica para que el cierre de la campaña de cara al referéndum sea “más tolerante”.

En la charla ambos hicieron énfasis en la necesidad de “mantener un clima de tolerancia y respeto”. “Diferencias tenemos y son públicas; respeto también y es público que lo tenemos”, dijo Pereira a El País. Además, concluyó que fue “una buena conversación telefónica”.

Esta conversación se da luego de los cruces de declaraciones entre el mandatario con Pereira o el secretario general de Fenapes, José Olivera, por las condiciones en las que se dará la cadena nacional el 22 de marzo y la conferencia del gobierno el 23.