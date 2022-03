Referéndum: cadena por el sí será el martes 22 y conferencia de Lacalle el miércoles 23

Política

Montevideo Portal

Este lunes en Presidencia mantuvieron una reunión entre representantes de la comisión por el sí y autoridades del Poder Ejecutivo, con el fin de acordar la cadena de radio y televisión en referencia al referéndum del próximo 27 de marzo para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El integrante de la comisión por el sí y secretario general de Fenapes, José Olivera, informó en Torre Ejecutiva que el martes 22 a la hora 20 tendrá lugar la cadena en favor del voto por la papeleta rosada, mientras que por el no será el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien brindé una conferencia de prensa el miércoles 23.

“La cadena por parte del sí será por un espacio máximo de siete minutos. Se nos confirmó que el presidente de la República va a estar dando una conferencia de prensa al día siguiente sobre la hora 20.30. Con esto queda claro que el no desiste de la cadena de radio y televisión y que hay un cambio de modalidad o de reglas de juego por parte del mensaje que va a transmitir el presidente en representación del no”, dijo Olivera.

Las afirmaciones de Olivera sobre “el cambio de reglas de juego” responde a declaraciones realizadas por Lacalle días atrás, cuando expresó que en caso de hacer una conferencia sería anterior al mensaje emitido por la opción del sí, porque si no sería “desleal”.

“Esas cosas no las hago, me parece que hay que tener un respeto y un balance entre las distintas opiniones. Yo no puedo haber visto el video o la grabación del sí. Trampa no”, indicó el mandatario el pasado 9 de marzo.

Montevideo Portal