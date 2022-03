FA presentó 50 denuncias de abuso policial y pide a Interior “investigación de urgencia”

Política

“No se pueden tener derechos humanos vulnerados, abusos identificados y con número de expediente, y no actuar en consecuencia”, dijo el presidente del FA, Fernando Pereira.

El Frente Amplio (FA) realizó este lunes una conferencia de prensa donde se cuestionó la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y su accionar en algunos casos.

En particular, el presidente del FA, Fernando Pereira, se refirió a la presencia del ministro en Durazno, durante la audiencia judicial en la que declararon dos policías imputados por la muerte de Santiago Cor. “El ministro no es el ministro de la policía, es el ministro de todos los uruguayos y uruguayas, allí tuvo una fuerte injerencia sobre un poder independiente del Estado, como es el Poder Judicial”, comentó.

Pereira habló de los comunicados de la Asociación de Magistrados del Uruguay, de la Asociación de Fiscales y del Colegio de Abogados, con respecto a la presencia de Heber en el juzgado. “Este tipo de acciones claramente dificultan el accionar lógico de la Justicia. Que los jueces no sean presionables no significa que se los presione. Las personas tienen que ejercer la Justicia sin interferencias, sin que poder del Estado interfiera en las decisiones públicas”, aseguró.

El presidente del FA señaló que este hecho “es grave” y es “inaceptable” que “el ministro Heber intervenga”.

Por otro lado, Pereira habló de la campaña por el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y “los militantes del sí hostigados por manifestantes del no”. En ese sentido, habló de que militantes del no rompieron “rompieron papeletas a militantes del sí adelante de un patrullero en la ciudad de Treinta y Tres durante la Vuelta Ciclista y no se intervino”.

“Al igual que esos hechos los cuestionamos no justificamos bajo ningún punto de vista lo ocurrido ayer en el Cerro, donde hubo un militante que de alguna manera ofendió a quienes estaban haciendo en todo su derecho la campaña del no. No tenemos una doble vara para medir, medimos con la misma vara”, agregó.

Denuncias policiales

Pereira se refirió a los abusos policiales y presentó “50 denuncias concretas con expedientes de hechos graves o gravísimos que ocurrieron cuando estaban detenidos hombres y mujeres en el Uruguay, en general jóvenes”. “Para quienes somos padres, podrían haber sido nuestros hijos o hijas que sufrieran actos de violencia. Y así lo tenemos que mirar, porque son hijos e hijas de uruguayos y uruguayas”, aseguró.

“De alguna manera, cuando decidimos denunciar estos abusos nos encontramos con el informe analítico de la Institución Nacional de Derechos Humanos que trata 92 casos. Pudimos llegar a 50 casos con número de expediente, que le da pista al Ministerio del Interior para hacer una investigación seria y de urgencia”, añadió.

Pereira expresó que “no se pueden tener derechos humanos vulnerados, abusos identificados y con número de expediente y no actuar en consecuencia”. “Separar la buena policía de la mala policía, eso es defender a la policía”, acotó.

“Ojalá el gobierno tome nota de estas denuncia, y en vez de enojarse actúe en consecuencia de cosas tan graves como las que estamos manifestando”, comentó.

Una de las denuncias ocurrió en Tacuarembó, y trata de “un golpe del oído con la mano abierta” por parte de un policía durante una detención. “El informe primario decía sin lesiones, después de la audiencia se dispuso un examen médico, más exhaustivo, y se determinó perforación de oído, y se realizó la denuncia”, dijo Pereira.

Relevamiento Realizado Sobre Casos de Abuso Policial (1) by Montevideo Portal on Scribd