Directora de Recursos Financieros de IM afirmó que no hay “afán recaudatorio” con multas

La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), Laura Tabárez, aseguró que la comuna “no vive” del dinero recaudado por las multas de tránsito.

En los últimos días, diputados de la oposición aseguraron que presentarán un proyecto para modificar la ley que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), con el objetivo de modificar la forma de cálculo en el valor de las patentes de rodados. En tal sentido, los legisladores —Sebastián Andújar, Conrado Rodríguez y Álvaro Perrone— también plantearán un proyecto para disminuir el valor de las multas de tránsito.

“Hemos repetido muchas veces que la IM no vive de las multas de tránsito; tiene una incidencia, pero no tenemos un afán recaudatorio”, recalcó la jerarca del ejecutivo departamental en rueda de prensa este miércoles, consignada por Telenoche (Canal 4).

Lo que explica las penalizaciones, argumentó, es “un problema de causal de lesiones y muertes” por los siniestros de tránsito, sobre todo” en la población “más joven”. “Nosotros creemos que las normas que regulan la movilidad apuntan a bajar esos índices. ¿Puede ser que no sea la única herramienta que haya que habilitar las multas? Es verdad, no es la única, hay que hacer otras, pero bueno estamos dispuestos a escuchar cuáles son las visiones”, manifestó Tabárez.

A su vez, al ser consultada respecto a qué porcentaje del presupuesto de la intendencia capitalina implican las multas, la directora de Recursos Financieros reparó en que no lo recordaba de memoria, pero indicó que “hay un impacto de baja recaudación de multas” a partir del no pago de la patente con la multa. “Estamos en el orden de los 300-400 millones de pesos”, detalló.

Este tema forma parte de la agenda del Congreso de Intendentes, que busca “corregir” la medida adoptada por el anterior gobierno liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou, la que “despegó el pago de las multas de tránsito de la patente”.

