Con apoyo de intendentes blancos, buscan que no se pueda pagar patente si existen multas

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció este jueves en el marco de la presentación del Presupuesto Quinquenal de la comuna capitalina, que el Congreso de Intendentes trabaja para aplicar cambios en el pago de las patentes.

El jefe comunal anunció en rueda de prensa que los intendentes buscan “corregir” la medida adoptada por el anterior gobierno liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou, la que “despegó el pago de las multas de tránsito de la patente”.

Según explicó Bergara, a partir de este cambio empleado en 2024, “los niveles de morosidad son muy elevados”.

Ante esto, lo que buscan desde el Congreso de Intendentes es volver a asociar las multas y el pago de las patentes, por lo que si una persona tiene infracciones sin pagar, no podrá abonar la patente. “Transformar en recaudación lo que corresponde”, dijo.

“Es un tema que pesa mucho en Montevideo, Canelones, Maldonado y de repente pesa muy poco en otros departamentos”, analizó el jefe comunal.

En 2024, la dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) definió que se podía abonar el pago de la patente de rodados y otros tributos bajo su órbita cuando existan deudas por multas de tránsito. Esto había sido impulsado por los senadores del Partido Nacional Sebastián Da Silva y Rodrigo Blás.

En diálogo con Montevideo Portal, Da Silva cuestionó la medida que pretenden emplear desde el Congreso de Intendentes. “No sé cuántos son los intendentes que están pensando más en la recaudación y no tanto en el bienestar del contribuyente. No tienen mejor idea que recaudar a partir de multas que son expropiatorias, como la de los radares”, afirmó.

El legislador nacionalista cuestionó que con esta medida de asociar las multas con la patente, los trabajadores independientes “quedan sin capacidad de laburo”, ya que “la multa se sigue generando y son dos obligaciones diferentes”, mencionó.

“Lo único que les importa [a los intendentes] es tener más plata para contratar más empleados. Por eso quieren joder al contribuyente”, analizó.

Da Silva explicó que esta medida debe pasar por el Parlamento, ya que se trata de un cambio de ley. Además, adelantó que en caso de que la propuesta llegue a la Cámara de Diputados, muy probablemente no cuente con la mayoría necesaria, ya que los representantes de Cabildo Abierto (CA), fueron quienes iniciaron en 2024 la propuesta finalmente adaptada por Sucive.

Por último, advirtió una posible “pulseada entre la bancada blanca y los intendentes [del Partido Nacional]”, en caso de que los jefes departamentales nacionalistas apoyen este cambio.

