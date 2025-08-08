Política

“Gestión transparente”: IM explicará “lo que sea necesario” sobre línea de crédito de BROU

La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), Laura Tabárez, volvió a argumentar el pedido de la comuna al Banco República (BROU) de una línea de crédito por US$ 58 millones.

De acuerdo con la jerarca, este procedimiento es “normal en todas las administraciones”. “Nosotros dejamos todo pronto y esa es la autorización que estamos pidiendo al Tribunal de Cuentas en la Junta [Departamental de Montevideo] para tener disponible una eventual línea de crédito con el BROU para subsanar algunos descalces financieros que se nos puedan dar en el correr del período”, manifestó en rueda de prensa.

Al respecto, el legislativo departamental resolvió convocar a Tabárez y al intendente Mario Bergara por este tema “en día y hora a coordinar”.

Así, Tabárez señaló que “no necesariamente lo [van] a usar”. “La idea es ir viendo mes a mes cuánta es nuestra diferencia entre ingresos y egresos”, expresó.

Por último, la directora de Recursos Financieros se refirió al llamado a la Junta Departamental y dijo que la IM “está abierta”. “Tenemos una gestión transparente”, recalcó y aseguró que se trata de “una herramienta de uso común”.

“Explicaremos lo que sea necesario para que nuestros legisladores departamentales estén conformes con las explicaciones”, concluyó.

