Diputados de la oposición presentarán proyecto para bajar valor de la patente: cómo será

El diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo que, junto con un grupo de representantes de la oposición, tienen preparado un proyecto que presentarán próximamente para modificar la ley que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), con el objetivo de modificar la forma de cálculo en el valor de las patentes de rodados.

En una entrevista en el programa Quién es quién (Canal 5 y Diamante FM), el representante aseguró que “defiende” la normativa que fundó el Sucive, pero lo que no defiende son “los precios” de la patente. “Me parece carísima. Es la patente más cara de América y también comparada con Europa”, comentó.

En ese sentido, señaló que presentarán la iniciativa ante el Parlamento porque “hay que modificar” las alícuotas, es decir, el valor que se utiliza para hacer el cálculo. “Todo esto siempre tiene que ser consensuado con los intendentes. La ley es para encontrar un consenso para que esto no siga incrementándose”, aseguró.

“Más que congelar, que sea un valor de alícuota más realista: en algunos casos puede llegar a bajar y congelar la de los cero kilómetros. La mayoría de las patentes en este país, con autos que tienen menos de 10 años, exceden lo que su propietario puede ganar en un mes. Es una locura”, agregó.

Andújar argumentó que el costo de la patente debería disminuir proporcionalmente a la depreciación del valor del vehículo en el mercado. “Si mi auto vale menos, ¿cómo voy a seguir pagando más patente? Pasó ahora en enero: la gente fue a consultar lo que tenía que pagar y con el auto cada vez más viejo pagaban más que el año anterior. Un auto no se recotiza cuanto más viejo es, a no ser que sea un auto clásico”, resaltó.

El diputado blanco dijo que presentará el proyecto junto al colorado Conrado Rodríguez y el cabildante Álvaro Perrone, además de otro para disminuir el valor de las multas de tránsito. Para su aprobación, las bancadas deberán conseguir al menos un voto más.

