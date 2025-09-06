Dar presupuesto a Udelar “que se parezca mínimamente a lo pedido es difícil”, dijo Oddone

Política

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió a la partida presupuestal correspondiente a la Universidad de la República (Udelar) en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, entregado al Parlamento el pasado domingo.

Así, el secretario de Estado sostuvo que el Poder Ejecutivo “no tiene previsto modificar el perímetro” del presupuesto asignado, “lo que no quiere decir que la Udelar no pueda encontrar modificaciones” en la negociación con los legisladores.

Dicho esto, apuntó que la asignación presupuestal que estuviera en línea con lo pedido por las autoridades de la Universidad iba a ser “difícil”.

“Una asignación presupuestal para la Udelar que se parezca mínimamente a lo que ha solicitado es difícil, entre otras cosas porque la Udelar ha solicitado una asignación presupuestal mayor que todo el incremento de asignación presupuestal para todo el Estado”, sostuvo en conferencia de prensa este viernes, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

“Está difícil eso”, ratificó.

Tal como informáramos, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, había afirmado que pretendía conseguir un aumento del 52% en el presupuesto de la casa de estudios. Esto se traduce en casi $ 14,3 mil millones, o unos US$ 356 millones.

Según se desprende del proyecto de Ley de Presupuesto enviado al Parlamento, a la Udelar le corresponde (por año) una partida de $ 350 millones dividido en tres partes: financiar becas de grado ($ 150 millones), financiar horas docentes ($ 100 millones) y financiar las obras para un nuevo Hospital de Clínicas ($ 100 millones). Esto se traduce en unos US$ 2 millones.

A esto se le suma, a su vez, una partida de $ 140 millones “con destino a incrementar las asignaciones salariales de funcionarios” de la institución educativa.

Los gremios de la educación ya se proclamaron en conflicto respecto al presupuesto asignado y amenazan con realizar un paro general de la educación por este tema.

