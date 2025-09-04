¿Paro general de educación? Affur y FEUU en conflicto por reclamo de presupuesto

Locales

La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) se declaró en conflicto este jueves ante “la insuficiencia del presupuesto universitario” que el gobierno realizó al presentar el proyecto de Ley de Presupuesto.

Luego de una asamblea general, el gremio emitió un comunicado en el que sostiene que la partida asignada para la Universidad de la República (Udelar) es “exigua, insuficiente” y “no satisface las necesidades” de la casa de estudios.

Según ese comunicado, a la Udelar se le asignó un presupuesto de 3,5% (unos $ 350 millones).

“Este presupuesto proyectado está muy lejos de reflejar el pedido de la Universidad: contempla apenas un 10% de lo solicitado y, en general, no atiende las necesidades estructurales de la educación pública en su conjunto”, reclama Affur. Por otro lado, los montos asignados para salarios ($ 140 millones) “resultan absolutamente insuficientes”, añade.

En respuesta, el sindicato se declaró en conflicto y dispuso “paros zonales rotativos” a nivel nacional; estos prevén ocupaciones, asambleas, talleres o actividades “como medida de fuerza para profundizar la lucha y reivindicar un presupuesto universitario y educativo digno”.

A su vez, Affur propuso a la Intergremial Universitaria, a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y al Pit-Cnt convocar a un paro general con movilización por la educación pública. Según dijo a Montevideo Portal Paul Schiera, secretario general del sindicato, en caso de que esta propuesta salga adelante sería “para los primeros días de octubre”.

Por otro lado, Affur mocionó también para “organizar a la brevedad una gran concentración” frente a la explanada de la Udelar junto a la Intergremial “para visibilizar masivamente las necesidades presupuestales y el conflicto en curso”. Esta convocatoria sería para antes del 20 de setiembre, ya que hasta esa fecha (inclusive) “puede haber” alguna modificación en el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, explicó Schiera.

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) denunció una “falta de priorización” del gobierno con la institución “tras un quinquenio de retroceso sostenido”. Los docentes exigieron, así, lo que “corresponde”, que es el 6% del PIB para educación y 1% para investigación.

Este sindicato resolvió convocar a su máximo órgano de decisión política para el próximo miércoles 17 de setiembre con “el objetivo de evaluar la declaración de conflicto y profundizar las medidas de lucha”. “Nos seguiremos movilizando junto con la Intergremial Universitaria en defensa de una Universidad democrática en su acceso, de calidad y al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y del conjunto del país”, concluye el gremio su comunicado del pasado martes 2.

Finalmente, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) se declaró en conflicto el martes por este mismo tema, ya que entiende que el proyecto de presupuesto “da la espalda a las necesidades” de la Udelar.

“El presupuesto asignado no cumple con invertir la tendencia a la pauperización de la cantidad de horas docentes por estudiante activo. La calidad de la educación superior pública, y la posibilidad de un desarrollo nacional soberano está siendo puesta en juego una vez más”, critican los estudiantes, que añaden que el mensaje que da el Poder Ejecutivo “es claro: la educación pública no es prioridad”.

Así, la FEUU advirtió que no detendrá su lucha —en conjunto con otros gremios y sindicatos de la educación— “hasta alcanzar el 6+1”.

“Frente a las propuestas otorgadas de un incremento paulatino o a largo plazo, decimos que no estamos dispuestos a esperar un segundo más”, sentenció.

El gremio convocó, pues, al estudiantado universitario a movilizarse desde sus centros y asociaciones, desde la propia FEUU, desde los espacios cogobernados y “en todas y cada una de las facultades de la Udelar”. “Está en manos de todos y cada uno de nosotros comprometernos con el reclamo de un presupuesto digno para poder estudiar. No descartamos ninguna medida de lucha”, finaliza el texto difundido en X.

