Política

Cosse: “Muy grave lo que pasa en la región, más allá de cómo se gestione lo de Venezuela”

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se refirió a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del Ejército norteamericano de Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada del pasado sábado 3.

A su entender, es “muy grave lo que está pasando” en América Latina, “más allá de cómo se gestione la situación en el país, en Venezuela en este caso”.

“Yo creo que es tan grave que, si yo me detengo en cómo se gestiona la situación en el país, perdemos de vista la gravedad del hecho, que es algo que nos tiene que interesar como uruguayos”, reflexionó Cosse en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

A Uruguay, como “país serio [y] pequeño, se le va la vida en defender el derecho internacional”, manifestó la presidenta de la Asamblea General. “Nosotros, al defender el derecho internacional, estamos defendiendo a Uruguay”, recalcó.

Luego de que Estados Unidos bombardeara Venezuela y capturara a Maduro, Cancillería de la República emitió un comunicado en el que expresó su “atención y seria preocupación” sobre los hechos. “Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, indica el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al respecto, Cosse publicó en X que “atacar a un Estado soberano al margen del derecho internacional no es admisible”. “Socava las bases del multilateralismo, debilita la paz y sienta precedentes extremadamente peligrosos para la convivencia entre las naciones”, sostuvo.

Ese mismo día, el presidente, Yamandú Orsi, tildó al episodio de “grave crisis internacional” y aseguró que “el fin no puede justificar los medios”.

El sábado, el mandatario convocó a una reunión de gabinete para la mañana del domingo 4 de enero; terminado el encuentro, el presidente reafirmó la no intervención y respaldó una declaración conjunta por Venezuela.

Dicha declaración fue emitida horas más tarde, junto a los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y España.

Montevideo Portal