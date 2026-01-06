“Oportunismo” vs. “señal moral”: debate por pedido de quitar llave de Montevideo a Maduro

Política

El Frente Amplio (FA) reaccionó ante un nuevo planteo de ediles de la oposición que buscan que la Intendencia de Montevideo (IM) le quite a Nicolás Maduro la llave de la ciudad que le otorgó en 2013, cuando Ana Olivera era intendenta. El senador socialista Gustavo González tildó la iniciativa como “oportunismo”, mientras que la bancada de curules frenteamplistas insistió en que “no existe posibilidad de hacerlo”.

“Realmente creo que en la propuesta hay un oportunismo increíble en un momento tan delicado para toda América Latina. Pero, además, no comparto eso porque habría que revisar otras cosas”, dijo el legislador del FA en diálogo con Montevideo Portal.

En esa línea, González cuestionó que la escuela n° 83 de Montevideo lleve el nombre de Martín Echegoyen, quien fuera presidente del directorio del Partido Nacional y el primer presidente del Consejo de Estado instaurado tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. En junio de 2025, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, creó un proyecto de ley para que pasara a llamarse Paulina Luisi.

“La nomenclatura de la ciudad también habría que revisarla. A mí no me convence nada que haya gente que haya apoyado la guerra de la Triple Alianza, donde fuimos con testes a asesinar al pueblo paraguayo, y que haya varios de esa época que tienen calles”, dijo el senador.

González dijo que el planteo de la banca de ediles del Partido Nacional “no corresponde”, ya que “iríamos a un revisionismo terrible en el país”. “No estoy de acuerdo, pero no solo por el tema este, sino que me parece que se está utilizando un problema para pegarle por elevación a la intendencia del FA, que no corresponde tampoco”, insistió.

El senador frenteamplista dijo que hacerle lugar a pedidos de esta índole “implicaría hacer un revisionismo de todas las calles de Montevideo, de todos los honores que se han hecho a gente uruguaya, que de repente no correspondería”.

Al ser consultado sobre la entrega de la llave a Maduro, el legislador socialista afirmó que “es todo un debate lo de Venezuela”. “Es un problema que deben resolver los venezolanos. Estoy absolutamente en contra de la intervención del imperialismo norteamericano y esta barbarie que han hecho. Sobre eso se tiene que pronunciar el mundo”, sostuvo.

González apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien tildó como “un terrorista verbal y práctico”, y recordó que “está dispuesto a ir contra Colombia”.

“Hoy la preocupación de todos los partidos políticos debe estar en repudiar la intervención del imperialismo norteamericano en un país. Porque hoy le tocó a Venezuela; mañana puede ser a otros”, dijo el senador.

Por otro lado, la bancada de ediles del FA dijo que “tomará posición sobre el tema cuando sea planteado” y recordó que “este pedido no es nuevo”. En agosto del 2024, el edil Rafael Rondán había hecho la misma solicitud y pidió al entonces intendente, Mauricio Zunino, que, ante la falta de protocolos, buscara “la manera de retirar esta distinción al dictador Nicolás Maduro”.

El edil colorado Federico Paganini dijo a Montevideo Portal que desde la bancada habían planeado una moción formal para que la IM retirara la distinción tanto a Maduro como a Daniel Ortega. “Montevideo es una ciudad que se caracteriza por su valor republicano, democrático y liberal. No coinciden estos tres elementos con darles las llaves a dictadores de ese tenor”, expresó. El curul pidió a la comuna capitalina una “señal moral y ética” y recriminó que se basa en lo “procedimental“.

La normativa de la IM no prevé un protocolo para retirar las llaves entregadas, por lo que el pedido de Rodríguez —que dijo a El País que “resulta inadmisible que la ciudad de Montevideo mantenga una distinción honorífica a quien encabeza un régimen autoritario”— no sería, en primera instancia, posible.

El curul blanco también apuntó contra el FA y dijo que su “temor más grande” es que Maduro “empiece a hablar de los vínculos con la izquierda latinoamericana”. En ese sentido, el edil dijo que su pedido a la comuna capitalina tiene que ver con “cómo se desarrolla” el oficialismo, para determinar “si son cómplices o no de este dictador”.



