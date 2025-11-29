Locales

Con la pareja bailando al lado: así cantó Carlos Vives en la megaboda de Punta del Este

Montevideo Portal

Este fin de semana se celebra una megaboda entre novios paraguayos en Punta del Este. El casamiento es por iglesia y la capilla elegida es la de la Parroquia Candelaria, frente al faro del balneario.

Ricardo Squef y Giuliana Tenace, de 22 y 25 años, se casaron en la noche del viernes 28, y su fiesta dio que hablar. Además de los festejos tradicionales que cualquier unión matrimonial pueda tener, la pareja se dio el lujo de invitar al cantante Carlos Vives como la estrella musical del evento principal.

Según se ve en un video consignado por la radio local Cadena del Mar, el colombiano brindó un concierto con todos sus éxitos. En el clip se observa a Squef y Tenace bailando sobre el escenario junto al músico mientras da su espectáculo.

El artista llegó con su staff completo, en una operación de logística similar a la de una gira internacional, y cobró un caché estimado de un millón de dólares.

Las dos familias son multimillonarias y, en el caso de la novia, está vinculada a un prestigioso estudio de abogados. En tanto, Squef es parte del Grupo Vierci, que tiene inversiones en todo el mundo y está a punto de comprar la cadena de supermercados Ta-Ta.

Entre los detalles que tuvo la fiesta, que no son comunes en Uruguay, está el imponente operativo de seguridad privada que las familias montaron. El lugar donde se hizo la fiesta estuvo cercado y tuvo guardias de seguridad armados en todo el perímetro.

En total, fueron más de 40 los guardias de seguridad, y se dispusieron tanto para las familias de los novios como para algunos de los invitados que arribaron a Punta del Este en vuelos chárter.

Al mismo tiempo, se contrataron 45 camionetas de alta gama de color negro. De estas, 35 son blindadas, y cada una tuvo un chofer junto a un guardia de seguridad. Además, tanto en la zona de la capilla como en el lugar de la fiesta, se dispusieron inhibidores de drones.

