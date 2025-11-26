Locales

Quiénes son los millonarios paraguayos que harán una megaboda en Punta del Este

Este fin de semana, Punta del Este (Maldonado) vivirá tres días de fiesta producto de una megaboda que celebrarán dos familias millonarias de Paraguay.

Entre las peculiaridades que tendrá la fiesta, habrá más de 800 invitados que llegarán desde tierras paraguayas en vuelos chárter. Los novios que contraerán matrimonio en tierras estenias son Ricardo Squef y Giuliana Tenace, dos jóvenes de entre 22 y 25 años.

La novia, de apellidos Tenace-Caballero, proviene de una familia vinculada a históricos abogados de Asunción. De hecho, hace diez años, el medio paraguayo ABC Color publicó una serie de fotos de Giuliana junto a sus padres cuando festejó su cumpleaños de 15.

Ricardo Squef Vierci, por su parte, está relacionado con la multinacional paraguaya Grupo Vierci, que invierte en diferentes sectores de la economía a nivel mundial. Hoy cuentan con empresas en Uruguay, Brasil, Panamá, Bolivia, Chile, Perú, Estados Unidos, España y Portugal.

Las familias de ambos suelen visitar Punta del Este desde hace varios años y poseen varios apartamentos sobre la Brava.

Entre los detalles más impactantes del evento destacan:

Carlos Vives será la estrella musical del evento principal, con un caché estimado de un millón de dólares . El artista colombiano llegará con su staff completo, en una operación de logística similar a la de una gira internacional.

será la estrella musical del evento principal, con un caché estimado de . El artista colombiano llegará con su staff completo, en una operación de logística similar a la de una gira internacional. La cocina estará a cargo de un equipo de 47 personas , entre ellos chefs con experiencia en restaurantes Michelin. Toda la gastronomía será importada desde Paraguay, sin participación de proveedores locales.

, entre ellos chefs con experiencia en restaurantes Michelin. Toda la gastronomía será importada desde Paraguay, sin participación de proveedores locales. Más de 15 vuelos privados y comerciales , incluyendo aviones de carga, transportan a los invitados y al equipo organizador desde múltiples destinos.

, incluyendo aviones de carga, transportan a los invitados y al equipo organizador desde múltiples destinos. 50 asistentes personales (“hadas”) atenderán de forma exclusiva a los invitados.

atenderán de forma exclusiva a los invitados. Se desplegarán 43 camionetas de alta gama , muchas con blindaje y tecnología de conectividad de última generación.

, muchas con blindaje y tecnología de conectividad de última generación. La seguridad será férrea, con inhibidores de señal, zonas cerradas al público y custodia privada armada, además del trabajo conjunto con agencias de seguridad uruguayas.

