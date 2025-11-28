Locales

Una de las familias de la megaboda en Punta del Este compraría empresa en Uruguay

Este fin de semana, Punta del Este recibe a más de 800 personas por una megaboda que se celebrará en el balneario durante tres días. La pareja de jóvenes que contraerá matrimonio es oriunda de Paraguay y ambas familias son reconocidas en su país por el éxito empresarial que han logrado.

Se trata de Ricardo Squef y Giuliana Tenace, de 22 y 25 años. En el caso del joven, está vinculado al Grupo Vierci, que posee inversiones en todo el mundo e incluso también en Uruguay.

Tenace proviene de una familia reconocida en el derecho penal paraguayo, y sus padres poseen un estudio de abogados de alta performance dedicado a casos complejos.

El Grupo Vierci ha sido noticia en Uruguay en los últimos días no solo por su vinculación con la megaboda, sino porque sería el comprador de la cadena de supermercados Ta-Ta, actualmente propiedad del empresario argentino Francisco de Narváez.

La adquisición implicaría un desembolso de US$ 200 millones para la empresa paraguaya, monto que le permitiría a De Narváez avanzar en la compra del paquete accionario de Carrefour en Argentina.

Vierci está detrás de la operación de Burger King en Uruguay, Paraguay y el estado de Santa Catarina en Brasil. El grupo paraguayo, que comenzó su actividad en 1967, obtuvo la franquicia en 2005.

También opera con las marcas de bebidas Jack Daniel’s y Licor 43, así como los perfumes Carolina Herrera y Rabanne.

Viviana Escobar, paraguaya de 45 años, es quien lidera el grupo como country manager. En Uruguay, emplean cerca de 900 personas. En su país de origen, operan marcas como Forever 21 y Mango, y se encargan del embotellamiento de Pepsi.

