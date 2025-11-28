Locales

Hasta con auto paraguayo: así luce Giuliana, la novia de la megaboda en Punta del Este

Montevideo Portal

Este fin de semana se celebra una megaboda entre novios paraguayos en Punta del Este. El casamiento es por iglesia y la capilla elegida es la de la Parroquia Candelaria, frente al faro del balneario.

Los que se casan son los jóvenes, de 22 y 25 años, Ricardo Squef y Giuliana Tenace. En un video publicado por FM Gente, se ve a la novia llegar a la iglesia en un Porsche matriculado en Paraguay.

Además, como es costumbre, ingresó a la capilla junto a su padre mientras sonaba música que daba la pauta de que la ceremonia estaba a punto de comenzar.

Así llegaba Giuliana Tenace a la Parroquia de La Candelaria en Punta del Este para contraer matrimonio con Ricardo Vierci. pic.twitter.com/UsQGbnG1XS — Fm Gente?????? 094054756 (@fmgenteradio) November 28, 2025

Las dos familias son multimillonarias y, en el caso de la novia, está vinculada a un prestigioso estudio de abogados. En tanto, Squef es parte del Grupo Vierci, que tiene inversiones en todo el mundo y está a punto de comprar la cadena de supermercados Ta-Ta.

Entre los detalles que tendrá la fiesta, que no son comunes en Uruguay, está el imponente operativo de seguridad privada que las familias montarán. En principio, el lugar donde se hará la fiesta estará cercado y tendrá guardias de seguridad armados en todo el perímetro.

En total, serán más de 40 los guardias de seguridad, y se dispondrán tanto para las familias de los novios como para algunos de los invitados que arribaron a Punta del Este en vuelos chárter.

Al mismo tiempo, se contrataron 45 camionetas de alta gama de color negro. De estas, 35 son blindadas, y cada una tendrá un chofer junto a un guardia de seguridad. Además, tanto en la zona de la capilla como en el lugar de la fiesta, se dispusieron inhibidores de drones.

Montevideo Portal