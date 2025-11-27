Locales

Blindados y guardias armados: la llamativa seguridad de la megaboda en Punta del Este

A partir de este fin de semana, Punta del Este recibirá la visita de 800 personas producto de una megaboda que dos familias paraguayas millonarias celebrarán en el principal balneario uruguayo.

Los novios, de 22 y 25 años, ya se encuentran en Punta del Este y visitaron la parroquia Candelaria en las últimas horas para hacer las prácticas de ingreso a la capilla antes de que se concrete la ceremonia.

Ricardo Squef y Giuliana Tenace son los jóvenes que se casan. Ella está relacionada con una familia de abogados con amplia trayectoria en Paraguay, mientras que él es parte de los accionistas del Grupo Vierci, una multinacional con inversiones en todo el mundo e incluso en Uruguay.

Squef y Tenace suelen visitar Punta del Este todos los veranos, dado que poseen varias propiedades en el balneario. De hecho, eligieron esa iglesia porque durante enero asisten a misa allí.

Entre los detalles que tendrá la fiesta, que no es para nada común en Uruguay, está el imponente operativo de seguridad privada que las familias montarán. En principio, el lugar donde se hará la fiesta estará cercado y tendrá alrededor de todo el perímetro guardias de seguridad armados.

En total, serán más de 40 los guardias de seguridad y se dispondrán tanto para las familias de los novios como también para algunos de los invitados que arribaron a Punta del Este en vuelos chárter.

Al mismo tiempo, se contrataron 45 camionetas de alta gama de color negro. De estas hay 35 que son blindadas y cada una tendrá un chofer junto a un guardia de seguridad. Tanto en la zona de la capilla como en el lugar de la fiesta, se dispusieron inhibidores de drones.

La Policía está al tanto de los detalles y mantuvo una reunión para conocer más acerca de la seguridad, además de interesarse por los motivos que llevan a disponer de un operativo tan amplio para la boda.

