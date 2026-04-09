Política

Bordaberry dijo que Negro “reconoció” que se va a “liberar presos” y alertó a la población

Montevideo Portal

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry convocó a una conferencia de prensa en la tarde de este jueves en el marco de la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro.

El miembro interpelante increpó al jerarca por el Plan Nacional de Seguridad que el Ministerio del Interior presentó a finales de marzo.

En tal sentido, Bordaberry sostuvo que “el motivo” de la interpelación era “expresarle al Ejecutivo que no repita los errores que ya tuvieron lugar en Uruguay”, en referencia a que Negro “reconoció” que se va a “liberar a personas privadas de libertad”. Asimismo, aseguró que la intención también es “alertar a toda la población que se oponga a esto”.

“No está bien que se libere de nuevo a personas que cometieron delitos de forma anticipada como ya se hizo”, manifestó el senador colorado, en referencia a “lo que pasó en 2005” y también en 2017 con “el Código de Proceso Penal”.

“Esto incluye a los femicidas, homicidas, violadores sexuales, a todos. Esa es la propuesta que nos reconocieron que está”, continuó Bordaberry.

Por otro lado, se refirió a las cifras presentadas por el jerarca durante la sesión parlamentaria, y opinó que “parece que son alentadoras”. No obstante, señaló que el ministro del Interior “hizo lo mismo” que había hecho a principios de año: “Aparecen de golpe, cuando hay una interpelación, unas cifras que son buenas”, cuestionó.

“Ojalá sean así; pero nosotros decimos esto: si las cifras son buenas, ¿por qué plantean un plan para cambiar lo que se está haciendo y plantean liberar presos? Si son buenas, sigan por este camino, no cambien”, concluyó el legislador.

La convocatoria del secretario de Estado al Parlamento —la séptima desde que asumió como ministro, según indicó el jerarca—, comenzó sobre las 10:30 de este jueves y sesionó durante nueve horas hasta el momento de la conferencia.

Semanas atrás, en diálogo con Montevideo Portal, Bordaberry afirmó que se debe “volver a darle a la Guardia Republicana mayor potencia y mayor respaldo”, así como “fortalecer las comisarías”. “Hay que fortalecer mucho más eso, entre otros motivos, porque si vos centralizás los recursos y esperás que ocurra el delito, estás yendo detrás del delito, si no, estás en el lugar”, dijo.

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