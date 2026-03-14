Bolivia busca recibir la recompensa de EE. UU. por US$ 2 millones tras captura de Marset

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El gobierno de Bolivia estableció que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en la madrugada del viernes por la Policía y enviado a Estados Unidos (EE. UU.), tenía su base de operaciones en Bolivia, donde encontró “impunidad y protección” de anteriores autoridades.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, explicó que en el momento de la captura Marset estaba solo y “descansando” en una de las dos residencias que ya habían sido identificadas por las fuerzas de seguridad, ubicada en Santa Cruz.

“La base de Marset era Bolivia porque aquí encontraba impunidad, porque aquí encontraba protección del anterior Gobierno”, dijo Oviedo en una conferencia de prensa, en referencia a la gestión de Luis Arce (2020-2025).

El ministro aclaró que, ante una posible investigación a anteriores autoridades, el Gobierno “responderá con hechos y resultados, no con especulaciones”.

Por otro lado, Oviedo dijo que se harán los “trámites necesarios” ante el gobierno de Estados Unidos para que la recompensa de US$ 2 millones que ofreció para capturar a Marset llegue a los agentes que participaron en el operativo y también a la Policía boliviana “para fortalecerla”.

Afirmó además que, tras la captura de Marset, se procedió a la “expulsión inmediata” hacia EE. UU. porque “el sistema penitenciario es muy frágil” en Bolivia y debido a que existía una orden de expulsión “con sello rojo” emitida por la Interpol.

El seguimiento que hizo la Policía a los movimientos de Marset permitió establecer que se transportaba “en un vehículo de alta gama” con un blindaje “de nivel 7”, el de máximo nivel.

Además, su equipo de seguridad portaba armas rusas más “sofisticadas” de las que manejan la Policía y las Fuerzas Armadas del país andino.

La Policía realizó más operativos en la vivienda donde fue capturado Marset y confiscó al menos tres vehículos de última generación y allanó un hangar donde encontraron avionetas que, según la Policía, eran utilizadas para transportar droga.

Después de su captura ejecutada a las 3:00 hora local (misma hora de Uruguay), la fuerza antidrogas trasladó a Marset al aeropuerto de Viru Viru, en donde subió a una nave que lo llevó hacia Estados Unidos, mientras que los miembros de su seguridad están en dependencias de la fuerza anticrimen en Bolivia.

Marset estuvo prófugo de la Justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y ser jugador de un equipo de fútbol de segunda división en Bolivia: Los Leones del Torno.

Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

EFE