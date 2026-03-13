Judiciales

“No es el final”: Fiscalía boliviana investigará a Marset pese a su extradición a EE. UU.

Montevideo Portal

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset afrontará un juicio en Estados Unidos tras ser capturado en la madrugada de este viernes en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Pese a su detención y traslado, la Fiscalía boliviana aseguró que “no es el final”, por lo que el detenido deberá responder también por diversos cargos en dicho país.

El hecho le puso punto final a una búsqueda que fue realizada por diferentes autoridades en la región. El avance más reciente de la investigación había sido la captura en España y posterior extradición a Paraguay de su esposa, Gianina García Troche.

Tras el arresto, Marset fue enviado a Estados Unidos, donde será juzgado; el país norteamericano había emitido una orden de captura tiempo atrás.

La Fiscalía de Bolivia aseguró que las seis acusaciones contra el narcotraficante se mantendrán y, además, el Ministerio Público abrió un nuevo caso.

El fiscal boliviano Roger Mariaca aseguró que la nueva causa contra el uruguayo será por delitos de tráfico de armas, organización criminal y asociación delictiva.

Además, la Fiscalía del mencionado país creó de “manera urgente” una comisión especial para investigar las acusaciones contra Marset por narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados y delitos patrimoniales.

“Estamos requiriendo justamente no solo a la justicia boliviana, sino a la Justicia paraguaya, a la uruguaya, a la argentina y evidentemente a la americana, que son los países donde se ha estado trabajando. Evidentemente, hay diferentes diligencias que se tienen que realizar en este proceso penal”, expresó Mariaca.

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