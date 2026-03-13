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Esposado de pies y manos, la DEA se llevó a Marset a Perú: hay una razón para eso

Tras su captura en esta madrugada, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el futuro del narco uruguayo Sebastián Marset parece estar en un establecimiento de reclusión en Estados Unidos.

Según informaron medios locales, Marset fue conducido al aeropuerto cruceño Viru Viru. Allí, según se aprecia en las imágenes, fue embarcado, esposado de pies y manos, en una pequeña aeronave en la que sería trasladado a Perú.

Enmanillado de pies y manos y custodiado por la DEA, así subió el narcotraficante Sebastián Marset a un avión en #SantaCruz rumbo a #Perú. ??RRSS pic.twitter.com/3CoHhnD4OK — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) March 13, 2026

El destino elegido no es antojadizo. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) tiene, en ese país, una base operativa. De hecho, en ese mismo avión llegaron a Bolivia los agentes que luego se hicieron cargo del detenido.

Una vez que Marset arribe a Lima, su traslado a Estados Unidos será cuestión de horas.

El narcotraficante uruguayo tiene requisitorias en Estados Unidos, Bolivia y Paraguay; este último país es el único que tiene abierto un proceso.

Sin embargo, las autoridades paraguayas no se opondrían al traslado del reo a Estados Unidos, ya que “tiene mejores condiciones para su detención”.

??#Marset en #Bolivia ??



No hay descenso del ??#LaPaz, va directo a Lima en Perú. Matricula # N846DJ. Se lo llevo la DEA @DEAHQ pic.twitter.com/Zxvlm1S1gH — Pablo Godoy (@pablocesargodoy) March 13, 2026