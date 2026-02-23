Internacionales

Con la muerte del Mencho, Marset pasó a ser el tercer fugitivo más buscado por la DEA

Con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la lista de los más buscados de la United States Drugs Enforcement Administration (DEA) posicionó al uruguayo Sebastián Marset como el tercero.

El Mencho era el primero en la lista del gobierno estadounidense por haber cometido crímenes federales. El uruguayo, que era el cuarto hasta que mataron al mexicano, es buscado por conspiración para cometer lavado de dinero.

La DEA ofrece hasta US$ 2 millones por Marset, quien está prófugo y es investigado por la operación A Ultranza PY. Esto se suma a la acusación formal presentada en paralelo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, con tránsito de fondos por el sistema financiero estadounidense.

Con la muerte de Nemesio, el hondureño Yulan Archaga, por quien se ofrece una recompensa de US$ 5 millones, quedó en primer lugar. Es señalado como el líder de la pandilla Mara Salvatrucha y se lo busca por delitos de tráfico de drogas y de armas.

Luego se encuentra el mexicano Jesús Alfredo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Por él se ofrece una recompensa de US$ 10 millones.

En el cuarto lugar está Alfonso Limón Sánchez, conocido como Poncho Limón y señalado por ser un nexo directo con la familia de Ismael el Mayo Zambada.