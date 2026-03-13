Contenido creado por Gerardo Carrasco
Internacionales

Entregate, estás rodeado

El hombre de negro: videos muestran el momento del arresto de Sebastián Marset

El narco uruguayo fue capturado este viernes en Bolivia, junto a varios miembros de su organización.

13.03.2026 10:26

Lectura: 2'

2026-03-13T10:26:00-03:00
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Esta mañana, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en el marco de un gran operativo policial llevado a cabo en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

La captura pone fin a una búsqueda que se extendió durante años y que había avanzado recientemente con el arresto en España y extradición a Paraguay de la actual exesposa de Marset, Gianina García Troche.

Las imágenes de la prensa boliviana muestran cómo Marset, vestido completamente de negro, es retirado esposado de su guarida. Junto a él aparece una mujer, que sería parte de su gavilla.

@unitel.bo Tres personas fueron aprehendidas este viernes en la zona del mercado Abasto, en Santa Cruz, presuntamente vinculadas a Sebastián Marset. Fuentes policiales no descartan que entre los capturados se encuentre el propio capo del n4rc0. Aún se aguarda un informe oficial ?? Más información en Unitel.bo #Unitel #Seguridad #SantaCruz ? original sound - UNITEL BOLIVIA

Al momento de redactarse la presente, las autoridades bolivianas no confirmaron oficialmente la captura, algo que harían en breve mediante una conferencia de prensa. Sin embargo, varios medios locales reportaron el hecho, invocando fuentes gubernamentales.

En Paraguay, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, confirmó al periódico ABC la captura, y dijo haber sido informado por sus pares bolivianos.