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El hombre de negro: videos muestran el momento del arresto de Sebastián Marset

Esta mañana, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en el marco de un gran operativo policial llevado a cabo en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

La captura pone fin a una búsqueda que se extendió durante años y que había avanzado recientemente con el arresto en España y extradición a Paraguay de la actual exesposa de Marset, Gianina García Troche.

Las imágenes de la prensa boliviana muestran cómo Marset, vestido completamente de negro, es retirado esposado de su guarida. Junto a él aparece una mujer, que sería parte de su gavilla.

MARSET SERIA EXTRADITADO A EEUU



??Cuatro personas aprehendidas en el megaoperativo policial en inmediaciones del mercado Abasto, tercer anillo de Santa Cruz. Detenidos son 3 hombres y una mujer.



??Agentes de la DEA de Perú estan llegando a Bolivia para una posible extradición. pic.twitter.com/ToqB2NXhSP — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) March 13, 2026

??Megaoperativo terminó con la captura de Sebastián Marset en Bolivia



???? El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia durante un amplio operativo policial realizado en Santa Cruz, con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad.



Marset era… pic.twitter.com/4saHxUjsdI — C9N Paraguay (@C9NParaguay) March 13, 2026

#Seguridad #SantaCruz ? original sound - UNITEL BOLIVIA @unitel.bo Tres personas fueron aprehendidas este viernes en la zona del mercado Abasto, en Santa Cruz, presuntamente vinculadas a Sebastián Marset. Fuentes policiales no descartan que entre los capturados se encuentre el propio capo del n4rc0. Aún se aguarda un informe oficial ?? Más información en Unitel.bo #Unitel

Al momento de redactarse la presente, las autoridades bolivianas no confirmaron oficialmente la captura, algo que harían en breve mediante una conferencia de prensa. Sin embargo, varios medios locales reportaron el hecho, invocando fuentes gubernamentales.

#AHORA | Primeras imágenes de Sebastián Marset detenido ante la DEA



El narco uruguayo más buscado de Sudamérica fue capturado en Bolivia.



Será extraditado a EE.UU.



?? Ampliamos en https://t.co/GwwEvN5J9s pic.twitter.com/LlMiwuN1lk — ABC Digital (@ABCDigital) March 13, 2026

En Paraguay, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, confirmó al periódico ABC la captura, y dijo haber sido informado por sus pares bolivianos.