Audio de Astesiano sugiere que Lacalle conocía sus antecedentes y desestimó advertencias

Política

En las últimas horas, el periódico La Diaria divulgó el contenido de mensajes de audio intercambiados en marzo del año pasado entre Alejandro Astesiano, excustodio presidencial, y Héctor Ferreira, quien entonces era subdirector de Policía, cargo al que renuncio en diciembre último.

De acuerdo con la citada media, los documentos judiciales revelan que Astesiano y Ferreira estaban en permanente contacto y dialogaban sobre diversos asuntos. En uno de los intercambios, Astesiano asegura que un “traidor” le llevó al presidente Lacalle Pou la ficha donde constaba su prontuario. En esa ocasión —según el excustodio, hoy imputado— Lacalle habría rechazado al informante y reconocido que estaba al tanto de todo lo hecho por su hombre de confianza.

“Cuando yo entré, él andaba con toda la ficha mía. Fue y se la llevó a Nicolás Martínez, que es el secretario del presidente, que me conoce como si... Bo, todos saben. Y el presidente agarró y le dijo: ‘mire, a mí no me venga a hablar del Fibra, yo sé todo del Fibra. Sé lo que hizo para darle de comer a la familia. Del Fibra sé todo, cuidó a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis hijos. Del Fibra no me venga a hablar’”, dijo Astesiano, parafraseando las palabras que supuestamente habría dicho Lacalle Pou.

En las conversaciones no se menciona la identidad de la persona que le llevó la ficha al presidente, pero se asevera que este rechazó a ese informante al que Astesiano califica como “traidor”.

Según el imputado, Lacalle “vio que era traidor (. . . ) porque un tipo que va a hablar sobre nosotros, que va a investigarnos a nosotros mismos, es un traidor”, dijo. Esa mala opinión acerca del informante sería compartida por Ferreira, que antes, en los mismos intercambios, también lo había criticado.

“Si con alguien tiene que estar agradecido este HDP es conmigo. Lo rescaté del fondo de la mierda y lo llevé a trabajar conmigo en la zona uno. Le di casa, auto, cargo y lo protegí. Es un reverendo mal agradecido”, señaló el entonces jerarca policial.

Durante la conversación, Astesiano reconoce que la actuación de ese “traidor” lo llevó a considera la renuncia a su tarea como custodio del presidente, algo que no hizo porque —según su versión— el mismo Lacalle lo habría disuadido.

“Me fui con el presidente hasta Punta del Este. El presidente bajó a la Primera Dama de la camioneta y la mandó con el auto de la custodia. Se fue hablando conmigo porque yo quería renunciar. Me agarraba del brazo y me decía: ‘Vos no te vas, vos no te vas’. Requemado estaba yo, cuando empezás y estás trabajando con traidores que sabés que te están investigando, para qué vas a ir”, refirió.

Las palabras de Astesiano remiten a lo expresado meses atrás por Lacalle Pou, quien dijo estar al tanto de las anotaciones de Astesiano, pero no de sus antecedentes penales. En rigor , Astesiano había estado preso en Maldonado en el año 2013 y con condena firme, dato que se esfumó de su legajo y reapareció al día siguiente de que la información se presentara al presidente.

En setiembre pasado, en rueda de prensa realizada en el puerto de Fray Bentos, el mandatario dijo que cuando se pidió el legajo de Astesiano “no figuraban antecedentes penales, ninguno”.

Consultado sobre una presunta advertencia del exministro del Interior Jorge Larrañaga, Lacalle Pou negó esa versión, pero señaló que “cuando empezó el gobierno, o antes, hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas”.

“Yo tenía la información correspondiente de que había anotaciones y no había antecedentes penales. No recuerdo haya sido Jorge, sí recuerdo a otra persona que me habló de este tema”, manifestó entonces.