Argimón ante el archivo de 300 denuncias de delitos sexuales: “La cifra llama la atención”

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se refirió al archivo de 300 denuncias por parte del fiscal de Delitos Sexuales, de 4to. Turno, Raúl Iglesias, lo que ha sido cuestionado por diversos actores, especialmente por la Intersocial Feminista, que pidió una entrevista con el fiscal de Corte, Juan Gómez.

“Recibí la noticia a través de un titular periodístico y obviamente la cifra llama la atención. Como corresponde soy muy cuidadosa respecto de la independencia técnica en todos estos procesos, pero el anuncio me llamó la atención”, dijo Argimón este jueves en rueda de prensa, y agregó: “Me parece muy bueno que se informe correctamente a la opinión pública porque obviamente es un tema de alta sensibilidad, donde todos sabemos lo que implica para una víctima llegar a dar el paso de una denuncia; entonces, es muy importante que se informe”.

De todas maneras, la vicepresidenta aclaró que “todos sabemos que los archivos forman parte de vida de un proceso judicial”.

El fiscal Iglesias ha dado varias entrevistas a medios de prensa en los que ha criticado al fiscal de Corte interino por “ceder” ante la presión del colectivo feminista.

Consultada Argimón sobre si el archivo de 300 denuncias (lo que significa la clausura de las investigaciones) podría desestimular a víctimas a denunciar, respondió que espera que no. “Por eso es importante trasladar a la opinión pública a qué se debe que un número elevado de denuncias pasen a condición de archivo, sabiendo el proceso que tiene una denuncia”, explicó, y planteó que hay que ser “muy cuidadosos en estos temas” y “dar explicaciones claras a qué se debió” el archivo.

"Mucho cuidado"



La vicepresidenta también fue consultada sobre las críticas de Iglesias al fiscal de Corte, quien ocupa el cargo de forma interina. “Así como no me meto, porque respeto la independencia técnica de la Fiscalía y de la judicatura - lo que no significa que esté de acuerdo con todas las decisiones - a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con aseveraciones que tienen que ver con negociaciones, porque a veces se ignoran tiempos, a veces se ignoran procedimientos que se llevan a cabo y que tienden a conseguir lo mejor para todos en lugares donde lo técnico es muy importante. Entonces, me parece que es importante que cada uno entienda el respeto que tenemos que tener frente a decisiones que tomamos poderes del Estado y fundamentalmente también aspectos que tienen que ver cuando toman organismos o reparticiones técnicas donde hay que estar bien informado para tener alguna conclusión o aseveración”, respondió la vicepresidenta.

“A veces uno cuando está frente a la opinión pública en medios periodísticos hace aseveraciones que quedan reducidas en el marco de una entrevista, pero precisamente quienes somos actores públicos debemos tener mucho cuidado”, agregó.

¿Le consta que hay presiones de colectivos feministas como dijo el fiscal Iglesias?, le preguntó luego una periodista. “No sé si él sufrió presiones o no. Lo que sí sé es que quienes llevamos adelante actividades públicas, uno de los temas a los cuales tenemos que estar preparados es a recibir opiniones de las más diversas. Y en ese sentido me parece que jueces, fiscales y actores políticos sabemos que las opiniones de colectivos o de la ciudadanía es un elemento a considerar, pero no significan presiones”.

Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou dijo este jueves que “hasta ahora el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo al fiscal Juan Gómez”.



Partido Nacional

Argimón también habló de la postura del Partido Nacional ante la denuncia de violación en grupo durante una fiesta partidaria realizada el 1° de abril. “El partido lo que hizo primero fue ponerse a disposición de las autoridades y esa es la medida que se tomó y se sigue muy pendiente de todo el curso de la investigación”, recapituló la vicepresidenta.

“Siempre el partido tiene que estar atento a situaciones que como estas involucran aspectos que tienen que ver con cómo nos posicionamos en temas determinados ante situaciones que nos preocupan. Inmediatamente el partido se puso a disposición de la Justicia, está pendiente del caso y tomará las medidas que sean necesarias”, agregó.

Argimón negó que existan investigación dentro del partido sobre este asunto. “Las investigaciones internas en estos temas las tiene que realizar la Justicia. En ella creemos y por eso es adonde inmediatamente se acudió. Hay decisiones colaterales que los partidos políticos tomamos cuando hay situaciones de esta gravedad”, respondió.

