Política

Lacalle: “Hasta ahora el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo al fiscal Juan Gómez”

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo presente en Migues con motivo de la inauguración de un servicio de emergencias de ASSE.

En rueda de prensa, el mandatario habló de varios temas, como la situación sanitaria actual donde hay un aumento de casos de coronavirus.

Lacalle sostuvo que “no hay marcha atrás” con las medidas dispuestas, como el levantamiento de la emergencia sanitaria.

“Hoy leía a un infectólogo acerca de la gravedad de los casos, que no es tal. Las vacunas han ayudado fuertemente en ese sentido y algunas medidas que hay que tomar, no farmacológicas que las ha recomendado el Ministerio de Salud Pública en algún momento”, añadió en declaraciones consignadas por 970 Noticias (radio Universal).

Por otra parte, consultado sobre su visita a Reino Unido y el encuentro con el primer ministro Boris Johnson, Lacalle expresó que “hay que esperar las consecuencias de una visita importante”. “Invitaron al Uruguay, no es que el Uruguay pidió para ir, que bien podríamos haberlo hecho. El primer ministro fue directamente a lo que quiere Uruguay, que es comercio”, acotó.

En ese sentido, Lacalle comentó que “quedó establecido en un plazo de aquí a julio una reunión bilateral” para ver en qué se puede “avanzar en temas comerciales”.

Plan de acción y Fiscalía

Con respecto al plan de acción que le presentó el ministro del Interior Luis Alberto Heber, Lacalle explicó que cuando se tengan resultados “la opinión pública primero lo va a notar y después lo va a saber”. “Hemos sido muy transparentes en el manejo de toda la información respecto a todo, sobre todo en seguridad que preocupa tanto a la gente”, añadió.

En ese sentido, no adelantó detalles, pero hizo referencia a la mayor presencia policial “dentro de lo que permita el presupuesto”, pero además habló de la importancia del “despliegue territorial y táctico, sobre todo en las conocidas zonas calientes”.

Por otro lado, Lacalle fue consultado sobre la investigación que iniciará Fiscalía tras el archivo de 300 casos de delitos sexuales. Lacalle pidió “bajar los decibeles” y que la discusión “no sea mediática, sino técnica”.

“Es un tema muy sensible el de la Fiscalía, porque es un actor principal del sistema judicial. Este tema puntual es de extrema sensibilidad”, aseguró.

El presidente se refirió a los cuestionamientos del fiscal Raúl Iglesias a Juan Gómez y señaló que “si esto se convierte en un tema mediático no le hacemos ningún favor a la población, a la gente involucrada en estas causas y a la Fiscalía”.

“Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal (Jorge) Díaz renuncia, queda el fiscal (Juan) Gómez. Para nombrar un fiscal de Corte se necesita una mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, que la coalición no está de acuerdo con el fiscal Gómez no alcanza, porque se necesita una mayoría especial en la que tendríamos que tener votos de la oposición”, agregó.

Lacalle explicó que “hasta ahora el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo al fiscal Gómez”.